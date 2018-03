Verbraucherseite kürt das iPhone X zum besten Kamera-Smartphone

Es gibt auf dem Markt keine Smartphone-Kamera, die mit der vom Apple iPhone X mithalten kann, meint Consumer Reports. Allgemein schneiden Apple-Geräte bei den US-Experten, deren Arbeit mit Stiftung Warentest vergleichbar ist, sehr gut ab.

Das iPhone X hat selbst das iPhone 8 hinter sich gelassen. Interessant: Trotz Dualkamera ist das iPhone 8 Plus auf Platz drei und damit hinter dem kompakteren Modell gelandet. Mit dem Galaxy S8 Plus folgt dann das erste Android-Smartphone im Ranking. Platz fünf hat das iPhone 7 besetzt, gefolgt vom iPhone 6s. Erst nach dem Galaxy S8 und Galaxy Note 8 folgt allerdings das iPhone 7 Plus mit seiner Dualkamera.

Exzellente Videos

Die Apple-Smartphones erreichen nicht ganz die Qualität einer DSLR-Kamera oder eines spiegellosen Systems, kommen ihnen aber in vielen Situationen erstaunlich nahe, hält Consumer Reports fest. Die Tester nahmen unter anderem die tatsächliche Auflösung, Rauschen, Farbgenauigkeit und die Dynamik der Fotos unter die Lupe. Insbesondere in der Videoqualität stach das iPhone X mit "exzellenten" Ergebnissen hervor.

Alle in den Top 10 von Consumer Reports aufgeführten Smartphones kommen mindestens auf eine Note "sehr gut". Außer Samsung und Apple sind allerdings keine anderen Hersteller vertreten. Das überrascht, da etwa das Google Pixel 2 bei den Kamera-Experten von DxOMark eine Top-Bewertung bekommen hat. Sowohl das Galaxy S9 als auch das S9 Plus wurden von Consumer Reports aber noch nicht berücksichtigt. Ein Vergleich wird sicher folgen und dürfte durchaus spannend werden.