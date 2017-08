Versteckte Funktion in WhatsApp: "Recorder" erleichtert Sprachaufnahmen

WhatsApp hat die Kommunikation vereinfacht. Besonders beliebt bei den Nutzern: die Sprachnachricht. Doch gerade bei längeren Aufnahmen offenbaren sich die Probleme mit der Funktion. Mit einem versteckten Rekorder bietet WhatsApp selbst die passende Lösung.

Sprachnachrichten sind das schnelle Medium unserer Zeit. Statt unterwegs lange Textblöcke zu tippen, greifen WhatsApp-Nutzer häufig lieber zur Sprachnachricht. Die ist schneller eingesprochen als eingetippt und fordert weniger Aufmerksamkeit. Allerdings hat auch diese Form der Kommunikation ihre Nachteile.

Unnötig versteckt

Während der Aufnahme muss WhatsApp geöffnet bleiben und der Finger permanent auf dem Mikrofon-Symbol verweilen. Wird er angehoben, verschickt WhatsApp die Sprachaufzeichnung unmittelbar an den Adressaten. Die eigene Nachricht vor dem Versenden nochmals anzuhören, erlaubt WhatsApp nicht. Einzige Option: Die Aufnahme abbrechen und von vorne beginnen.

Über das Büroklammer-Symbol öffnet sich ein neues Menü. (© 2017 CURVED)

Das Symbol unten links, "Aufnehmen mit WhatsApp" ... (© 2017 CURVED)

... öffnet den versteckten Rekorder. (© 2017 CURVED)









Zumindest unter Android gibt es aber eine Lösung, die gleich mehrere Probleme mit der Sprachnachricht behebt. Über das Büroklammer-Symbol in der "Nachricht schreiben"-Zeile öffnet sich ein Menü für weitere Funktionen. Ein Klick auf das orangefarbene "Audio"-Symbol und das anschließende "Aufnahme mit WhatsApp" startet den versteckten Recorder. Dieser erlaubt nicht nur Sprachnachrichten mit einer Länge von bis zu 15 Minuten. Sondern er nimmt auch dann weiter auf, wenn Ihr zwischendurch in eine andere App wechselt, also auch ohne die Aufnahme-Taste gedrückt zu halten. Dritter Pluspunkt des Recorders: Ihr könnt Euch die Aufnahme selbst anhören, bevor Ihr sie verschickt. Fragt sich nur, warum WhatsApp diese eigentlich viel sinnvollere Variante der Sprachnachricht in einem Untermenü versteckt. Leider lässt sich dieser bislang nicht als Standard-Option für Audio-Aufnahmen festlegen.

Wusstest Ihr übrigens, dass Ihr Euch das Smartphone beim Anhören einer Sprachnachricht wie bei einem normalen Telefonat ans Ohr halten könnt? Die Nachricht wird dann über den oberen Lautsprecher neben der Frontkamera wiedergegeben, ohne dass Dritte mithören können.