Vertrauenswürdige Kontakte: Neue Google-App zeigt den Standort von Freunden

Für Notfälle gedacht: Googles neue App "Vertrauenswürdige Kontakte" teilt Euren Standort mit Euren Freunden und umgekehrt.

"Safety first" bei Google: Im Blog The Keyword hat das Unternehmen seine neue App "Vertrauenswürdige Kontakte" vorgestellt. Der Name klingt etwas sperrig, die Anwendung dahinter ist aber sehr sinnig. Denn damit könnt Ihr in vermeintlichen Notsituationen checken, ob sich Eure Freunde in Gefahr befinden und Hilfe brauchen oder selbst Hilfe anfragen.

Und so funktioniert es: Nach der Installation könnt Ihr Kontakte in Eurem Adressbrauch als "vertrauenswürdig" markieren. Diese Freunde können dann Euren Status nachvollziehen und so checken, ob es Euch gut geht. Geratet Ihr in eine Situation, in der Ihr Euch unsicher fühlt, könnt Ihr per Knopfdruck einfach Euren Standort teilen. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Ihr im Dunkeln nach der Arbeit allein nach Hause laufen müsst.

Freunde suchen und gefunden werden

Darüber hinaus können Eure Freunde auch Euren Standort anfragen, wenn sie besorgt sind. Ist alles in Ordnung, weist Ihr die Anfrage einfach zurück. Wenn Ihr dagegen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters antwortet, erhalten Freunde automatisch Zugriff auf Euren Standort. Das funktioniert auch, wenn Euer Telefon offline ist. Dann wird der letzte Standort vor dem Abschalten mitgeteilt.

Übrigens müssen Eure Freunde die App nicht installiert haben. In diesem Fall bekommt derjenige, dem Ihr Euren Standort schicken wollt eine E-Mail und keine Push-Benachrichtigung. Die App gibt es bislang nur im Play Store. Über iOS und den Computer könnt Ihr per Browser darauf zugreifen. Noch wird im Play Store der Verweis angezeigt, dass die App in Deutschland nicht verfügbar sei. Da der Name und die Übersichtsseite bereits übersetzt wurden, kann es nicht mehr lange dauern, bis die App auch hierzulande als Download verfügbar ist.