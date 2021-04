Noch zweimal schlafen und es ist so weit: Am 20. April findet das erste Apple-Event 2021 statt. Die Veranstaltung wird unter dem Motto "Spring Loaded" online stattfinden – und ihr könnt via Livestream von Beginn an mit dabei sein. Wir verraten euch, wie ihr euch zuschaltet, um die Premiere der Apple-Neuheiten zu verfolgen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Apple-Event am 20. April im Livestream zu verfolgen. Die einfachste findet ihr über diesem Artikel, wo wir den YouTube-Stream für euch eingebunden haben. Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit. Natürlich könnt ihr den Livestream auch direkt auf Apples YouTube-Kanal anschauen. Darüber hinaus überträgt das Unternehmen die Keynote auf seiner Event-Webseite und in Apples TV App auf eurem iPhone oder anderen unterstützen Geräten. Hier noch mal alle Optionen im Überblick:

Der Livestream zu Beginn dieses Artikels

Apples YouTube-Kanal

Apples Event-Webseite

Apples TV-App

"Spring Loaded"-Event: Was sehen wir im Livestream?

Apple-Experte Mark Gurman sagte unlängst eine wenig aufregende Veranstaltung voraus. Innovatives werde es dem Bloomberg-Journalisten zufolge nicht zu sehen geben. Das bedeutet allerdings nicht, dass es uninteressant wird. Unter anderem erwartet uns wohl das iPad Pro (2021), das zumindest in der größeren Variante mit einem Mini-LED-Display ausgestattet sein soll. Außerdem zeichnet sich ab, dass uns passend zu dem Tablet eine neue Generation des Apple Pencil erwartet.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 11 + o2 Free M 20 GB 12 MP Zweifach-Kamera (Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel­objektiv)

Liquid Retina HD Display (15,5 cm Diagonale mit IPS Technologie)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 46,99 € mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Ebenfalls im Gespräch ist ein neuer iMac, der womöglich in vielen bunten Farbvarianten erscheinen wird. Das vermutet zumindest Leaker L0vetodream, nachdem er das offizielle Logo für das Apple-Event im April genauer analysiert hat:

Berechtigte Hoffnungen machen dürft ihr euch zudem auf die AirTags. Dabei soll es sich um kleine Gadgets handeln, die ihr an Gegenständen anbringen könnt, um diese bei einem Verlust mit eurem iPhone zu orten.

Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Apple-Geräte, deren Premiere im April nicht ganz so wahrscheinlich, aber durchaus denkbar ist. Dazu zählen ein neues iPad mini, die dritte Generation der AirPods, sowie neue MacBooks und der Nachfolger von Apple TV 4K. Mehr dazu und was der iPhone-Hersteller in den nächsten Monaten sonst noch so plant, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Apple-Neuheiten 2021.

Deal Apple iPhone 11 + o2 Free M 20 GB 46,99 € mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop