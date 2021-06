Nach der iPhone-Keynote ist die WWDC 2021 das wichtigste Apple-Event eines jeden Jahres. Im Livestream anschauen könnt ihr die Veranstaltung direkt hier bei uns. Außerdem verraten wir euch, was Apple aller Voraussicht nach zeigen wird.

Über diesem Artikel haben wir Apples offiziellen Livestream zur WWDC 2021 für euch eingebunden, den der Hersteller über YouTube ausstrahlen wird. Los geht es am Montag, den 7. Juni, um 19 Uhr unserer Zeit. Apples Keynote lässt sich zudem auf der Webseite des Herstellers und in seiner TV-App verfolgen.

WWDC 2021: Was sehen wir im Livestream?

Im Mittelpunkt von Apples Entwicklerkonferenzen steht üblicherweise die Software des Herstellers. Auch im Livestream zur WWDC 2021 wird diese sicherlich eine große Rolle spielen. Genauer gesagt dürfte Apple uns den ersten umfangreichen Vorgeschmack auf iOS 15 geben, die kommende Version des Betriebssystems für iPhones. Letztes Jahr etwa stellte Apple einen neuen iPhone-Homescreen und neue iOS-Widgets vor – Features, die das Nutzererlebnis auf dem iPhone nachhaltig verändert haben.

Es wird also interessant, was iOS 15 in dieser Hinsicht bieten wird. Im Gespräch sind unter anderem Optimierungen für Benachrichtigungen und iMessage. Ebenfalls Thema auf der WWDC 2021 werden wohl macOS, watchOS und eventuell das durch die Gerüchteküche geisternde HomeOS.

Diese Geräte könnte Apple zeigen

Hardware gibt es auf der WWDC eigentlich nur selten zu sehen. Aber dieses Jahr könnte es anders kommen. Jedenfalls hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple das neue MacBook Pro (2021) im Livestream zeigen wird – vermutlich in 16 Zoll und in 14 Zoll. Auf das MacBook Pro 14 sind wir besonders gespannt, denn bislang bietet Apple kein Notebook in dieser Größe an.

Mit der Diagonale von 14 Zoll könnte Apple den Sweet Spot treffen: ein wenig größer als Standard-Ultrabooks, aber nicht so groß wie die oft etwas sperrigen 15-Zoll-Modelle. Neben der Größe vor allem interessant: Welchen Chipsatz bekommen die MacBooks? Den vergangenes Jahr vorgestellten und enorm potenten M1 oder bereits den Nachfolger M2, der noch mal ein Schippen drauflegen dürfte?

Außenseiter-Chancen auf einen WWDC-Auftritt hat zudem Apple Glass. Die sagenumwobene AR-Brille sorgt schon seit Jahren für Schlagzeilen, Handfestes hat der Hersteller dazu bislang aber nicht verraten. Womöglich geht er im WWDC-Livestream darauf ein. Es gibt zumindest Indizien dafür. Dass Apple das Headset bereits zeigen wird, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.