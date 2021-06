Mit den Haien schwimmen ist spektakulär. Gut, wenn man so ein Abenteuer mit einem Galaxy S21 Ultra festhalten kann. Samsung zeigt in einem Video, wie "episch" es sein kann, mit einem Smartphone auf Tauchgang zu gehen.

Samsung und National Geographic Traveller India haben ein Galaxy S21 Ultra und Malaika Vaz auf Fuvamulah geschickt, der Hai-Insel der Malediven. Die Wildlife-Filmemacherin nahm das Premium-Smartphone dann auch direkt auf eine Unterwasserexpedition. Wie ihr in dem Video über diesem Artikel sehen könnt, filmte Vaz unter anderem Tigerhaie in ihrem natürlichen Lebensraum – mit einem Smartphone in 8K-Qualität.

8K-Video-Snap-Funktion stellt Vorteile unter Beweis

Die 24-Jährige hob nach ihrer Tour durch das Inselparadies insbesondre die 8K-Video-Snap-Funktion hervor. Diese bietet euch die Möglichkeit, aus jeder Sekunde eines Clips, ein hochauflösendes Standbild zu extrahieren. Wenn ihr zum Beispiel spektakuläre Szenen aufnehmt, könnt ihr euch voll auf das Filmen konzentrieren und müsst nicht zwischen Video- und Foto-Modus wechseln. Die Bilder zieht ihr euch nachträglich aus dem Clip.

Aufgenommen mit einem Samsung Galaxy S21 Ultra (© 2021 Samsung )

Unterwasseraufnahmen stellen ein Smartphone zudem vor eine große Aufnahme, da die Lichtverhältnisse hier sehr speziell und schwierig sind. Das Galaxy S21 Ultra profitiert hier unter anderem von seinem guten Autofokus und optischem Bildstabilisator. Es spielt zudem seine Stärken bei schlechten Bedingungen gut aus, wie ihr auf dem Foto über diesem Abschnitt sehen könnt.

Schutzhülle trotz IP67

Für den Tauchgang steckte Malaika Vaz das Galaxy S21 Ultra natürlich in eine spezielle Unterwasserhülle. Denn das Smartphone ist zwar nach IP67 offiziell gegen Staub und "gegen zeitweiliges Untertauchen" geschützt. Die Geräte sind allerdings trotzdem nicht unbegrenzt gegen Wasserschäden gefeit.

Für die 7er Kennung muss das Handy lediglich für bis zu eine halbe Stunde in einer Wassertiefe von bis zu einem Meter überleben, in klarem Wasser. Davon kann beim Tauchen in Salzwasser nun wahrlich nicht die Rede sein.