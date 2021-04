Die Luxus-Marke Caviar hat wieder einmal atemberaubende iPhone-Designs vorgestellt. Unter dem Motto "Weltraum-Eroberer“ gibt es das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max nun unter anderem im Gagarin- oder Armstrong-Look. Natürlich mit gewohnt viel Gold und Glanz.

Die russische Edelmarke Caviar hat in den vergangenen Jahren regelmäßig mit herausstechenden iPhone-Designs beeindruckt. Der Hersteller fertigt Gehäuse aus Gold, Titan, Edelsteinen und anderen hochwertigen Materialien an und verkauft die iPhones dann für einen entsprechend hohen Preis. Das Motto der neuen Reihe heißt "Weltraum-Eroberer" und umfasst sechs iPhone-12-Pro- und iPhone-12-Pro-Max-Designs.

Gagarin, Armstrong und Korolev: Pioniere des Weltraums

Die ersten drei Designs sind den Pionieren der Weltraumfahrt gewidmet: Gagarin, Armstrong und Korolev. Besonders beeindruckend finden wir das Yuri-Gagarin-iPhone. In das Titan-Gehäuse ist eine analoge Uhr eingelassen, wie sie die Astronauten damals trugen. Außerdem ist die Vostok-K-Rakete in das Metall eingraviert. Der Startpreis liegt hier bei 7394 Euro.

Das iPhone 12 Pro (Max) in der Gagarin- (links) und Armstrong-Version (rechts) (© 2021 Caviar )

Das Armstrong-iPhone ist ebenfalls aus Titan und enthält ein kleines Stück der Apollo 11. Auf der Rückseite ist Neil Armstrong mit der US-amerikanischen Staatsflagge zu sehen und das Datum der ersten Mondlandung eingraviert. Die Preise starten hier bei 5347 Euro.

Die Korolev-Version des iPhone 12 Pro Max setzt auf ein Gehäuse aus Titan und Gold. Darauf zu sehen sind ein Logo und das eingravierte Startdatum der Sputnik sowie die Worte "The Father of Practical Astronautics". Der Preis der Sonderedition beträgt mindestens 5603 Euro.

iPhone 12 Pro im Musk- oder Bezos-Design

Drei weitere Designs sind Elon Musk und Jeff Bezos gewidmet, die nicht nur die reichsten Männer der Welt sind, sondern auch beide ein privates Weltraumprogramm verantworten.

Für Musk-Fans hat Caviar gleich zwei Designs im Angebot. Das erste zeigt den Vorausdenker als Silhouette vor dem Mars, während auf dem zweiten die Dragon-Rakete zu sehen ist. Preislich starten beide Modelle bei ungefähr 5600 Euro.

Das iPhone 12 Pro (Max) im Bezos- (links) und Musk-Design (rechts) (© 2021 Caviar )

Die Bezos-Edition setzt auf eine Kombination aus Silber und Blau. Auf dem Titan-Gehäuse ist eine Feder eingraviert und darunter Jeff Bezos Leitspruch "Going To The Moon To Stay". Preislich kommt diese Version am günstigsten weg. Hierfür verlangt Caviar mindestens 4840 Euro.

