Schon seit einer Weile gibt es Gerüchte um eine angebliche matt-schwarze Version des iPhone 13 Pro und Pro Max. Jetzt sind weitere Details dazu zu Tage gekommen, unter anderem der genaue Farbwert.

Mattes Schwarz ist elegant, schick und liegt im Trend. Bei Apple gibt es mit der Farbe Graphit für das iPhone 12 Pro auch einen ähnlichen Farbton, dieser ist allerdings kein reines Schwarz, sondern eher gräulich. Samsungs Galaxy S21 Ultra hingegen nutzt mit Phantom Black einen richtigen Schwarzton. In diese Richtung geht es nun wohl auch für das iPhone 13 Pro, allerdings bleibt ein wenig Grau in der Farbmischung erhalten.

Dunkelgrau, fast Schwarz

Geteilt hat diese neuen Informationen der YouTuber Filip Koroy, bekannt als EverythingApplePro. Diese kommen von Max Weinbach, ein bekannter Leaker aus der Smartphone-Szene. Laut ihm ist die Graphit-Version des iPhone 13 Pro deutlich dunkler als sein Vorgänger. Als Vergleich gibt er den Hexwert #121212 an. Hier könnt ihr euch diesen auf eurem Bildschirm ansehen, um einen Eindruck von der neuen Farbe zu gewinnen. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Annäherung, die Farbe kann in echt noch einmal anders wirken.

Zusätzlich zum neuen Graphit soll im iPhone 13 auch "Warp" zum Einsatz kommen. Damit kann das iPhone aber nicht schneller durch den Raum reisen, sondern es handelt sich um eine Kameratechnologie. Genauer gesagt eine bessere elektronische Bildstabilisierung, die vermutlich beim Verfolgen von Personen und anderen Motiven unterstützt. Laut vorherigen Gerüchten soll nun auch in allen iPhone-13-Modellen Sensor-Shift-Technologie zur Bildstabilisierung zum Einsatz kommen, in diesem Bereich legt Apple also offenbar ordentlich nach.

Leaks im Schnelldurchlauf

Weiter geht es im Video auch um das neue Design der Apple Watch Series 7. Wenn ihr euch schon einmal ein Bild vom Redesign der Apple Watch machen möchtet, dann haben wir hier erste Rendergrafiken für euch aufgetrieben. Weiter geht es um Gerüchte zu iOS 15 und kleineren Details zum iPhone 13. Allerdings sind die Leaks zu größeren Speicherversionen und mehr Modellen mit LiDAR-Sensor bereits bekannt. Das volle Video könnt ihr euch am Anfang des Artikels ansehen.