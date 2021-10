iPhone 13 Pro Max gegen Samsung Galaxy S21 Ultra – das Duell der Giganten. Ein YouTuber zeigt, wie sich die beiden Konkurrenzflaggschiffe im direkten Geschwindigkeitsvergleich schlagen. Keine große Überraschung: Das neuere Apple-Smartphone gewinnt, doch es offenbart auch eine Schwachstelle.

Welches Smartphone ist im Alltag schneller unterwegs? Das iPhone 13 Pro Max oder das Samsung Galaxy S21 Ultra? Der YouTuber PhoneBuff beantwortet uns die Frage mit einem Video, in dem beide Handys zeitgleich denselben App-Parcours absolvieren. Dabei müssen sie Standard-Apps wie Word, Excel, Spotify, Amazon oder ein Bild- sowie ein Videobearbeitungsprogramm öffnen und eine kurze Aufgabe absolvieren. Obwohl das Galaxy S21 Ultra dem iPhone 13 Pro Max anfangs überraschend davonrennt, steht Apples Flaggschiff am Ende als Sieger da. Samsungs stolpert bei einer bestimmten Anwendung.

Apples A15-Bionic-Chip entfesselt sein Potenzial

Dass das iPhone 13 Pro Max letztendlich als Sieger aus dem Geschwindigkeitsduell hervorgeht, ist für uns keine große Überraschung. Immerhin liegen ganze neun Monate zwischen der Veröffentlichung des Samsung Galaxy S21 Ultra und der des Apple-Flaggschiffs. In Smartphone-Zeit gemessen ist das eine kleine Ewigkeit. Dass es lange danach aussieht, dass das Galaxy S21 Ultra auf den Sieg zusteuert, ist dementsprechend überraschend.

So sieht es am Anfang des Duells gar nicht gut aus für das iPhone: Wenn es um Standard-Apps wie Word, Amazon oder Sport-Feeds geht, ist das Galaxy S21 Ultra klar schneller. Dafür sieht es allerdings bei der CPU-hungrigen Videoverarbeitung kein Land gegen den leistungsstarken A15-Bionic-Chip des iPhone 13 Pro Max. Hier ist Apple so viel schneller, dass Samsung keine Chance mehr hat, den Rückstand wieder aufzuholen. Beim Laden von Games sind beide Smartphones circa gleich schnell unterwegs.

Das iPhone 13 Pro Max bietet nicht genug Stauraum

Doch wie kommt es, dass das iPhone 13 Pro Max ausgerechnet bei Standard-Apps hinterherhinkt? PhoneBuff nimmt an, dass es am Arbeitsspeicher liegt. Das Samsung Galaxy S21 Ultra bringt nämlich ganze 12 GB RAM mit, während Apple gerade einmal 6 GB verbaut haben soll. Dadurch habe Samsung mehr Platz, um viele Anwendungen gleichzeitig zwischen zu speichern und sie jederzeit schnell abzurufen. Im Gesamtvergleich reicht das jedoch nicht, um den Geschwindigkeitsnachteil der Prozessoren auszugleichen.

Noch interessanter als die jetzige Gegenüberstellung, wird wohl der Vergleich iPhone 13 Pro Max vs. Galaxy S22 Ultra, da die Veröffentlichungsdaten hier weniger weit auseinander liegen. Das neue Samsung-Flaggschiff wird nämlich bereits im Januar 2022 erwartet. Wir sind gespannt, ob es den Rückstand wieder aufholen kann.