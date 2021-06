Xiaomi ist beim Wettrennen um den am schnellsten geladenen Akku durch ihre 120-Watt-Technologie schon jetzt ganz vorn mit dabei. Nun stellt der chinesische Konzern seine noch schnellere Technologie vor, mit der das Telefon in nur 8 Minuten wieder auf 100 Prozent steht.

Seit einiger Zeit übertrumpfen sich gerade die chinesischen Hersteller immer wieder mit schnelleren Ladetechnologien. So setzen etwa Oppo und Xiaomi schon auf Ladeleistungen über 100 Watt und pumpen damit ihre Flaggschiffe in wenigen Minuten voll. Xiaomi dreht nun noch einmal auf und knackt 200-Watt-Laden am Kabel und 120 Watt kabellos.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

100 Prozent in acht Minuten

Diese Technologie stellt die Firma anhand eines modifizierten Xiaomi Mi 11 Pro in einem kurzen Youtube-Video vor. Hier verbaut ist ein 4000 mAh Akku, der mit 200 Watt betankt wird. Für die ersten zehn Prozent Ladung, braucht es gerade einmal 44 Sekunden und nach drei Minuten und 23 Sekunden ist die Hälfte geschafft. Die volle Ladung gibt es nach fast genau acht Minuten. Dieses Smartphone bräuchte man also nicht mehr über Nacht laden, sondern man müsste nur hin und wieder kurz eine Steckdose finden.

Übrigens geht es kabellos fast genauso schnell. Mit 120-Watt-Wireless braucht es 1:14 Minuten für 10, 6:58 Minuten für 50 und 15 Minuten für 100 Prozent Akku. Auch mit diesen Werten setzt der Hersteller einen neuen Rekord. Bislang nannte Xiaomi aber noch kein Gerät, das diese "Hypercharge"-Technologie nutzen wird.

Watt soll schon schiefgehen?

Das Video sieht zwar schick und beeindruckend aus, lässt allerdings noch einige Fragen offen. Die wichtigste davon ist die der Temperatur. Denn sollte der Akku zu heiß werden, dann wirkt sich das negativ auf die Lebensdauer aus. Auch möchte wohl niemand sein Handy in der Hand halten, wenn es beim Laden extrem hohe Temperaturen erreicht.

Selbst wenn die Hitzeentwicklung im gezeigten Labor-Test im sicheren Rahmen bleibt, lässt sich dies nicht eins-zu-eins auf den häuslichen Gebrauch übertragen. Legt ihr euer Handy beim Laden zum Beispiel auf ein Kissen oder aber nutzt eine Schutzhülle, dann wird die Wärme weniger gut abgeleitet und die Temperatur erhöht sich auf potenziell gefährliche Level. Hier muss Xiaomi robuste Sicherheitsmethoden verbauen, um ein Akku-Desaster von Ausmaßen des bombenstarken Samsung Galaxy Note 7 zu vermeiden.