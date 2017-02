Vielleicht könnt Ihr die nächste Apple Watch aufziehen

Mit der Apple Watch den Dreh raus haben: Ein Patent beschreibt eine neue Methode zum Aufladen des Akkus einer Smartwatch oder sonstiger Geräte. Damit könnte das Unternehmen aus Cupertino der in der Regel recht kurzen Laufzeit von Wearables ein Ende setzen.

In einem beim "US Patent & Trademark Office" eingereichten Patent skizziert Apple eine Methode zum Aufladen, die über Bewegung erfolgt, wie AppleInsider berichtet. Sobald ein Nutzer auf diese Weise den Akku seiner Smartwatch füllen möchte, muss dieser demnach an einem Rädchen drehen beziehungsweise sein Gadget aufziehen, wodurch ein magnetisches Bauteil in Gang gesetzt werde. Das dadurch rotierende Magnetfeld treibe dann wiederum einen kleinen elektrischen Generator an – der letztendlich den Strom produzieren soll. Gerade für die Apple Watch könnte diese Technologie geeignet sein. Erwähnt werde aber auch ein möglicher Einsatz in einem Smartphone oder Tablet.

Krone und Strom

Die Apple Watch verfügt bereits über eine Krone am Gehäuserand. Diese könnte um die Aufladetechnik durch Aufziehen ergänzt werden. Unklar ist allerdings, wie viel Energie letztendlich von einem Mini-Generator produziert werden kann, der klein genug ist, um in das Wearable zu passen. Wie viel Energie mit der Technologie in welcher Zeit produziert werden könnte, geht aus den Patentzeichnungen nicht hervor.

Auch andere Hersteller arbeiten an neuen Methoden zur Energiegewinnung für Smartwatches. So soll beispielsweise die über die Kickstarter-Plattform Indiegogo finanzierte Matrix Powerwatch Energie aus Körperwärme generieren. Bei sportlichen Aktivitäten werde das Wearable dadurch sogar noch schneller geladen. Ungefähr September 2017 sollen die ersten Modelle versendet werden.