Vikings: Start-Termin für Staffel fünf (2) bei Amazon Prime Video bekannt

Ragnar Lodbrok werdet ihr in der fünften Staffel wohl nur in Rückblicken zu sehen kriegen

Bald geht es mit "Vikings" weiter: Amazon wird die erfolgreiche Wikinger-Serie noch im November 2018 fortsetzen. Dann könnt ihr endlich die zweite Hälfte der fünften Staffel streamen. Allerdings wird es nicht alle Folgen auf einmal geben.

Ab dem 29. November 2018 ist die erste Folge von Staffel fünf bei Amazon Prime Video verfügbar, berichtet Caschys Blog. Jede Woche soll dann eine weitere Episode zur Verfügung gestellt werden. Wenn ihr die fünfte Staffel von Vikings komplett ansehen möchtet, müsst ihr euch also noch eine Weile gedulden. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Serie im englischen Original oder auf Deutsch ansehen möchtet.

Passendes Produkt Amazon Prime Video

Sechste Staffel bereits in Arbeit

Vikings ist eine kanadisch-irische Koproduktion, in der es um die Wikinger Ragnar Lothbrok, Lagertha, Rollo und Ivar geht. Die Serie läuft seit März 2013 – in Deutschland war sie in diesem Jahr erstmalig auf Lovefilm.de zu sehen. Mit Staffel fünf ist die Saga aber noch nicht an ihrem Ende angelangt: Bereits im September 2017 wurde die sechste Staffel mit 20 Folgen angekündigt. Wann diese im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Seit Februar 2018 hat Amazon Prime Video selbst einen Konkurrenten zu Vikings laufen: Die historische Serie "Britannia", die offensichtlich an den Erfolg von "Game of Thrones" anknüpfen soll, läuft hierzulande allerdings auf Sky. Welche Highlights Amazon Prime Video im November 2018 noch für euch bereithält, haben wir in einem separaten Artikel zusammengetragen.