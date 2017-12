vivofit 4: Garmin stellt neuen Fitnesstracker vor

Der Jahreswechsel ist für viele ja auch die Zeit der guten Vorsätze. Die vivofit 4 von Garmin könnte euch dabei helfen, zumindest einen davon auch dauerhaft zu beherzigen – sofern ihr euch vornehmt, etwas für eure Gesundheit zu tun. Der Fitnesstracker soll noch im ersten Quartal 2018 verfügbar sein.

Für 79,99 Euro erhaltet ihr einen Fitnesstracker, der euch mit seiner Bewegungsanzeige motivieren will, aktiv zu bleiben und einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Basierend auf eurem aktuellen Aktivitätslevel legt die vivofit 4 tägliche Schrittziele für euch fest. Zusätzlich bietet euch die Garmin Connect App Zugang zu einer Online-Community, die es ermöglicht, euch mit anderen zu Challenges zu verabreden und euch so gegenseitig zu motivieren.

Ein Jahr ohne Aufladen

Den vollen Funktionsumfang der Garmin vivofit 4 schöpft ihr mit einem gekoppelten Smartphone aus. Dann könnt ihr beispielsweise Details zu eurem Schlafverhalten abrufen oder die Statistiken in der Garmin Connect App übersichtlicher anzeigen lassen. Dafür ist auf dem kleinen Always-On-Farb-Display nämlich nicht ausreichend Platz vorhanden. Ein Vorteil des kleinen Bildschirms: Offenbar verbraucht das Wearable wenig Strom und ermöglicht eine Akkulaufzeit von über einem Jahr. Zum Vergleich: Viele Smartwatches halten höchstens ein bis zwei Tage durch, ehe sie aufgeladen werden müssen.

Die vivofit 4 bietet nicht nur die üblichen von Fitnesstrackern bekannten Features, sondern soll sich dank wechselbarer Watch Faces und Armbänder auch an verschiedene Alltagssituationen anpassen können. So soll sie etwa auch als Ersatz für eine herkömmliche Armbanduhr gute Dienste verrichten.

Per "Find My Phone"-Funktion kann sie euch außerdem dabei helfen, ein verlegtes Smartphone aufzuspüren. Im Frühjahr 2018 wird die vivofit 4 in verschiedenen Größen und in den Farben Weiß, Schwarz oder Schwarz gesprenkelt verfügbar sein. Außerdem wird es gesprenkelte merlot- und marine-farbene Wechselarmbänder geben.