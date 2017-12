Von 40 bis 4000 Euro: Die 10 besten Weihnachtsgeschenke für Gamer

Weihnachtszeit ist Gamerzeit. Selten haben Fans von Computer- und Videospielen mal wieder genug Zeit, um eine zünftige Daddel-Session mit neuem Equipment anzugehen und alles in Ruhe auszuprobieren. Mit welchen Geschenken ihr Computer- und Videospielern eine echte Freude machen könnt, verraten wir euch im Folgenden.

Playstation Pullover

Der gerade erst neu bestückte Playstation Gear Store sorgt mit witzigen Weihnachts-Pullovern für gute Stimmung am virtuellen Kaminfeuer. So ist man gleichzeitig schick unterwegs und stellt dabei selbstbewusst und gekonnt sein Lieblingshobby zur Schau. Neben Playstation-affinen Motiven finden sich auch Pullover im Star-Wars-Design im Gear Store. Wollt ihr euch eines der wärmenden Oberteile bestellen, schlägt das mit ca. 40 Euro zu Buche.

Hübsch und sowas ähnliches wie stylisch: Der Playstation Gear Winter Pullover. (© 2017 Sony PlayStation Gear)

Nacon Revolution Pro Controller 2

Der programmierbare Controller für Playstation 4 und PC kommt zwar ohne einen Akku daher, aber aufgrund der dauernden Kabelverbindung, sind Latenzen hier kein Thema. Der Controller bietet euch zudem noch weitere Vorteile gegenüber der Standard-Version. Vier Zusatz-Tasten auf der Rückseite könnt ihr beliebig anpassen und gleich mehrere Profile dafür abspeichern. So habt ihr besseren Zugriff auf oft und schnell benötigte Funktionen. Die Verarbeitung ist top, darüber hinaus liegt der Nacon Revolution Pro Controller 2 sehr gut in der Hand. Für rund 100 Euro ist das Profi-Gamepad verfügbar.

Der Nacon Pro Revolution Controller 2 ist sowohl am PC, als auch an der PS4 nutzbar. (© 2017 Big Ben Interactive)

Tritton Gaming-Headset

Endlich Ruhe im Wohn- oder Spielzimmer – und das obwohl ihr beim Zocken den fettesten Surround-Sound genießt. Das Tritton 720+7.1 Headset ist an der PS4 und am PC nutzbar und bietet euch neben feinstem Sound, den ihr selber per beiliegendem Zusatz-Mini-Verstärker regeln und nach euren Wünschen abstimmen könnt, natürlich auch die Möglichkeit zum Sprachchat. Die Einlage von 100 Euro für das Headset, das auch bei längeren Sessions angenehm schmerzfrei auf den Ohren liegt, ist auf jeden Fall lohnenswert.

Das Tritton Headset 720+1 ist in verschiedenen Farben erhältlich. (© 2017 Tritton)

Externe Festplatte für PS4 und Xbox One

Trotz maximal einem Terabyte Festplattenplatz auf der Playstation 4 Pro und der Xbox One, müllt sich die Platte bei der riesigen Auswahl an guten Spielen schneller zu, als man denkt. Zum Glück besteht bei beiden Konsolen die Möglichkeit, eine externe Festplatte anzuschließen und den verfügbaren Platz ganz einfach und schnell zu erweitern. Die Western Digital Elements Festplatte für knapp 130 Euro kommt mit satten 4 Terabyte zusätzlichem Speicher daher – dann sind Platzprobleme erst einmal Geschichte.

Die WD Elements Festplatte mit 4TB Extra-Platz auf Playstation 4 oder Xbox One. (© 2017 Western Digital)

SNES Mini

Die Mini-Version der beliebten Nintendo-Konsole aus dem Jahr 1992 bietet etwas älteren Spielern eine Reise in die Vergangenheit. Mit den 21 vorinstallierten Klassikern ist eine Menge Spielspaß vorprogrammiert. Wer sich an der etwas angestaubten Pixel-Optik nicht stört, erfreut sich an Spielen wie "Mario Kart", "Zelda" oder "Super Metroid". Sogar ein Spiel, das bis jetzt nicht veröffentlicht wurde, hat es auf die Kiste geschafft: "Starfox 2". Mit knapp 150 Euro sicherlich ein tolles Weihnachtsgeschenk.

Dem SNES Mini liegen sogar gleich zwei Retro-Gamepads bei. (© 2017 Nintendo)

Nintendo Switch

Der Erfolg des neuen Handheld-Hybriden ist nicht zu bremsen. Kein Wunder, hat Hersteller Nintendo es doch tatsächlich geschafft drei absolute Top-Titel in nur neun Monaten für die hübsche und praktische Konsole auf den Markt zu bringen. Software-Perlen wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Super Mario Kart 8 Deluxe", "Super Mario Odyseey" und "Xenoblade Chronicles 2" lassen kaum Zweifel aufkommen: Die Nintendo Switch wird wohl eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke des Jahres. Die Zeiten der Lieferengpässe sind vorbei, die "Switch" findet ihr für rund 330 Euro im Handel.

Die Nintendo Switch samt dem empfehlenswerten Pro-Controller. (© 2017 CURVED)

Lenkräder für PS4 und PC

In einem Jahr, in dem ein gutes Rennspiel das nächste über die Piste jagt, kommen Konsolen- und PC-Spieler letztlich kaum um den Kauf eines guten Lenkrads mit sattem Force Feedback herum. Mit dem Gamepad steuern ist ja gut und schön, aber so richtig auf die Jagd nach Bestzeiten kann man eigentlich nur mit einem Lenkrad-/Pedal-System gehen. Das CSL-Elite von Fanatec ist am PC und der PS4 nutzbar und bietet Technik vom Feinsten – die hat aber natürlich auch ihren Preis. 520 Euro ruft der Hersteller für das Paket auf. Eine Alternative ist das Thrustmaster T300 RS, bei dem ihr das Lenkrad und die Pedal-Einheit für 330 Euro euer Eigen nennen könnt.

Das CSL Elite Lenkrad von Fantatec ist absolute Oberklasse – hat aber auch seinen Preis. (© 2017 Endor AG)

Playseat für Rennspiele

Damit sich der Kauf eines Lenkrad- Pedalsystems so richtig auszahlt und ihr euch beim Spielen fast wie ein echter Rennfahrer fühlen könnt, ist die Anschaffung weiterer Hardware Pflicht. Der Playseat bietet die Möglichkeit die Peripherie gut zu befestigen – Personen bis zu knapp 2 Meter Körpergröße finden problemlos Platz. Lenkrad plus Rennsitze reissen zwar ein heftiges Loch in die Haushaltskasse, der beschenkte dürfte aber Schnappatmung bekommen.

Am Playseat lassen sich Lenkrad und Pedale vortrefflich befestigen. (© 2017 Playseat)

Playstation 4 Pro

Die in Deutschland erfolgreichste stationäre Heim-Konsole ist inzwischen sogar in einer neuen Hardware-Version (CUH-7116) verfügbar, bei der der Lüfter deutlich leiser ist. Die Playstation Pro bietet auch zusätzlich noch ein paar Extras, die ihr bei der ursprünglichen PS4 noch schmerzlich vermissen musstet. Und auch im nächsten Jahr kommen für viele exklusive Spiele heraus, welche die zusätzliche Hardware-Power der Playstation 4 Pro konsequent nutzen. Die Kiste bekommt ihr für knapp 400 Euro im Handel.

Die Playstation 4 Pro bietet mehr Leistung, als das Ursprungs-Modell. (© 2016 Sony)

4K Fernseher mit HDR

Wenn ihr schon über eine Playstation 4 Pro verfügt, ist die nächste logische Anschaffung ein Fernseher, der die 4K-Auflösung unterstützt und über HDR verfügt. Und 65 Zoll sollten es schon sein, damit ihr die optische Wucht der Spiele auch so richtig genießen könnt. In der Oberklasse ist der Sony KD 65A1 mit OLED-Technik eine gute Wahl, die mit rund 4000 Euro aber alles andere als preiswert ist. Begnügt ihr euch mit einem nicht ganz so brillianten Bild und könnt auf OLED verzichten, dann tut es auch der Sony KD 65 XE 7005, der schon für etwas über 1400 Euro in dieser Größe zu haben ist.

Einer der momentan besten verfügbaren UHD-Fernseher: Der Sony KD 65A1 mit OLED. (© 2017 Sony)

