Von Axt bis Pelikan: Diese Emojis könnten 2019 auf euer Smartphone kommen

Die Palette an Emojis wird immer breiter

Lange dauert es nicht mehr: Der Schriftzeichenstandard Unicode 11 kommt am 5. Juni 2018. Dieser bringt eine Reihe an neuen Emojis mit, die ihr dann etwas später auf eurem Smartphone nutzen könnt. Offenbar sind aber schon die Kandidaten für das Jahr 2019 in Planung. Gerade ein bestimmter Vogel und ein Herz sollen sich viele Nutzer besonders wünschen.

Zwei der im Jahr 2018 meist gewünschten Emojis sind ein Flamingo und ein weißes Herz, wie Emojipedia berichtet. Beide Symbole haben es zwar nicht in den Unicode 11 geschafft, doch sie können mit Unicode 12 doch noch Einzug auf euren Smartphones halten. Wie die Emojis aussehen könnten, zeigt euch die Abbildung im Tweet am Ende des Artikels. Die Darstellungen sind allerdings nicht offiziell, sodass die Optik noch stark abweichen kann.

Abtauchen und wie die Axt im Walde benehmen

Das Bild zeigt euch noch weitere mögliche Kandidaten. Darunter eine Axt, die womöglich bei so mancher WhatsApp-Konversation nützlich sein dürfte. Besonders wenn sich euer Gesprächspartner wie "die Axt im Walde" benimmt. Falls ihr dann genug von einem Chat habt, könnte der nächste Emoji-Kandidat als Antwort passen: Schnorchel und Tauchermaske – damit ihr einfach "abtauchen" könnt. Zu den weiteren Emojis, die vielleicht mit Unicode 12 kommen, gehören ein Hindu Tempel und eine Öllampe (Diya).

Es wird noch einige Monate dauern, ehe feststeht, welche Emojis uns mit dem Unicode 12 erwarten. Zunächst steht, wie bereits erwähnt, die Veröffentlichung des Unicode 11 am 5. Juni an. Anschließend dauert es aber etwas, bis ihr die neuen Emojis auch nutzen könnt. Twitter und Facebook wollen diese zwischen Juni und August zur Verfügung stellen. Apple und Google führen diese laut Emojipedia zwischen September und Dezember 2018 ein.