Vor dem iPhone 8: Vivo baut Smartphone mit Fingerabdrucksensor im Display

Das erste Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor im Display kommt womöglich weder von Apple noch von Samsung, sondern von Vivo. In einem geleakten Video ist offenbar bereits ein funktionierender Prototyp zu sehen, wie Gizchina berichtet.

Die Hardware in dem auf Weibo veröffentlichten Clip erinnert an ein Vivo X9 Plus, allerdings ohne kapazitiven Fingerabdrucksensor unterhalb des Screens. Vielmehr zeigt der nur viersekündige Film, wie jemand das Gerät entsperrt, in dem er seinen Fingerabdruck über den Bildschirm selbst verifizieren lässt.

Enthüllung könnte Ende Juni stattfinden

Analyst Jiutang Pan ist sich sicher, dass Vivo Apple und Samsung mit der Einführung einer solchen Technologie zuvorkommt. Gerüchteweise könnten sowohl für das iPhone 8 respektive das Galaxy Note 8 optische Fingerabdrucksensoren geplant sein. Ob Vivo wirklich das Rennen macht, erfahren wir womöglich am 28. Juni, dann soll das chinesische Unternehmen das neue Smartphone vorstellen.

Offiziell ist der Termin allerdings noch nicht. Dass sich Gerüchte oft nicht bewahrheiten, zeigt ein Rückblick auf eine Meldung zum Galaxy S8 von Ende 2016: Das Smartphone könnte das erste Gerät mit optischem Fingerabdrucksensor werden, hieß es da. Das hat sich bekanntlich nicht bewahrheitet, weshalb das Feature wohl frühestens mit dem Galaxy Note 8 in einem Samsung-Modell Einzug halten wird. Ob es dann auch das erste Gerät mit der Technologie ist, wird sich zeigen.