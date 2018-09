Vorstellung und Bedienung: Samsung-Chef spricht über faltbares Smartphone

Wird die Zukunft Realität? In einem Interview verriet Samsung-Mobile-Chef DJ Koh, dass das Unternehmen sein faltbares Smartphone noch 2018 vorstellen könnte. Erste Details zur Funktion lieferte er gleich mit.

Dass Samsung an einem faltbaren Smartphone arbeitet, war schon lange bekannt. Jetzt wird Firmenchef DJ Koh aber sehr konkret. "Es ist Zeit zu liefern", sagte Koh gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender CNBC. Die Arbeiten am faltbaren Smartphone seien soweit abgeschlossen, schon auf Samsungs Entwicklerkonferenz im November 2018 könnte Samsung das Gerät der Öffentlichkeit präsentieren.

Details zur Funktionsweise

Zusätzlich erzählte Koh ein paar Einzelheiten zur Bedienung. So sei es grundsätzlich möglich, das Smartphone im zusammengefalteten Zustand zu benutzen. "Aber wenn Sie etwas suchen oder sich etwas ansehen müssen, müssen Sie es möglicherweise entfalten." Mit einem Tablet will Koh das Gerät aber nicht vergleichen. "Wenn die Erfahrung [im ausgeklappten Zustand] die gleiche ist wie bei einem Tablet, warum sollten sie [die Kunden] das Gerät kaufen?" Viel mehr solle "jedes Gerät, jede Funktion, jede Innovation, eine bedeutsame Botschaft an die Kunden haben".

Dass es sich beim faltbaren Smartphone um ein Gerät wie das ZTE Axon M handelt, scheint ausgeschlossen. Zwar lässt sich auch das ZTE-Gerät zusammenklappen, der Hersteller ha aber schlicht zwei Display mit einem Scharnier miteinander verbunden. In Samsungs Falt-Phone soll dagegen nur ein Display verbaut werden. Einen Ausblick darauf gab der Hersteller bereits Ende Juli 2018. Da demonstrierten die Koreaner ein flexibles und bruchsicheres Display.

Wann das neue Smartphone auf den Markt kommen soll, wie viel es kosten wird und ob es wirklich Galaxy X heißt, das verriet Koh übrigens nicht.