Wackelfreie Videos: OIS im iPhone 7 vs. 6s, 6s Plus und 7 Plus [mit Video]

Stück für Stück tragen wir nun, wo sich das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus in der Redaktion befinden, unsere Bausteine für den kommenden, ausführlichen Test zusammen. Nach dem Benchmark-Vergleich folgt nun der Video-Kameravergleich. Denn das iPhone 7 verfügt über einen optischen Bildstabilisator (OIS), der bislang nur den Plus-Modellen vorenthalten war.

So haben wir uns in drei Rundgängen auf den Weg gemacht. Die Smartphones haben dabei jeweils mit 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Die Clips wurden "aus der Hand" geschossen - so wie Ihr sie sehr wahrscheinlich auch drehen würdet. Runde 1 haben wir mit dem iPhone 7 und iPhone 6s gedreht, um herauszufinden, wie groß die Unterschiede bei der Videoaufnahme sind. Runde 2 mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus, um eventuelle Unterschiede zwischen den OIS-Systemen beider Smartphone auszumachen. Und Runde 3 mit dem iPhone 6s Plus und iPhone 7 Plus, um eventuelle Verbesserungen beim OIS beider Plus-Modelle zu ermitteln

Verschafft Euch selbst einen Eindruck, welcher Look Euch am besten gefällt. Hier sind ein paar Erfahrungen, die ich dennoch schon mal mit Euch teilen möchte: