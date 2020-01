Der Januar neigt sich dem Ende zu und die Präsentation der Samsung Galaxy S20 rückt immer näher. Neben vielen Gerüchten gibt es nur wenige offizielle Informationen. Vorab scheint Samsung nun aber verraten zu haben, ab wann die neuen Smartphones in den Verkauf gehen.

Auf seinem Unpacked-Event am 11. Februar in San Francisco stellt Samsung voraussichtlich das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra vor. Bis ihr euer neues Handy in den Händen haltet, müsst ihr euch aber wohl noch bis zum 6. März 2020 gedulden. Dies verrät die US-Seite von Samsung. Der Termin wäre ein bisschen früher als zuletzt noch vermutet.

Weltweiter Release am selben Tag?

Auf der Seite können sich Nutzer registrieren, die das neue Galaxy S20 vorbestellen und informiert werden möchten, sobald dies möglich ist; auch wenn Samsung das "S20" noch nicht erwähnt. Wer sich einmal angemeldet hat, dem rät der Hersteller sein E-Mail-Postfach im Auge zu behalten, um den Bestellprozess für eine "Lieferung am 6. März" zu vervollständigen. Das Datum hat Samsung sogar fett formatiert.

In anderen Regionen wie Deutschland gibt es ebenfalls ein solches Angebot. Auf diesen Registrierungsseiten gibt Samsung jedoch keine Liefertermine an. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Hersteller das Galaxy S20 in den USA am selben Tag veröffentlicht, wie in anderen großen Märkten, dann klingelt (spätestens) am 6. März bei euch der Postbote.

Zieht Samsung Auslieferung wieder vor?

Stimmt das Datum, dann müsst ihr euch dieses als Vorbesteller allerdings nicht zwingend Rot im Kalender markieren. In der Vergangenheit begann Samsung mit dem Versand meist bereits einige Tage vorher, sodass ihr euer neues Handy mutmaßlich sogar etwas früher in den Händen halten dürftet. Ob das Unternehmen dies beim Galaxy S20 ähnlich handhabt, können wir aber nicht mit Sicherheit sagen.

Auf dem Unpacked-Event stellt Samsung neben der neuen Galaxy-S20-Serie wohl auch sein Klapp-Handy Galaxy Z Flip und die Kopfhörer Galaxy Buds+ vor. Diese sollen eine deutlich längere Akkulaufzeit haben als bisherige Modelle und für Vorbesteller des Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra gratis sein.