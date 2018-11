"Warframe" ab heute kostenlos für Nintendo Switch verfügbar

Wenn euch "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Super Mario Odyssey" oder "Pokémon Let's Go" auf der Nintendo Switch auf Dauer zu bunt sind, könnte "Warframe" eine passende Abwechslung für euch sein. Heute erscheint das Actionspiel kostenlos für die Hybrid-Konsole. Angekündigt wurde die Veröffentlichung bereits im Juli 2018.

Der Twitter-Kanal von Nintendo Deutschland hat zunächst verkündet, dass "Warframe" bereits im eShop kostenlos für die Switch bereitsteht. Allerdings ist der Titel dort aktuell noch nicht zu finden – und mittlerweile ist der Tweet auch wieder gelöscht worden. Der Launch-Trailer ist hingegen noch verfügbar. Gamepro zufolge wird die Freischaltung am 20. November 2018 erst um 17:30 Uhr deutscher Zeit erfolgen, also ist wohl noch ein wenig Geduld gefragt. Für den Download benötigt ihr offenbar knapp 40 GB an freiem Speicherplatz auf eurer Konsole – ohne microSD-Karte könnt ihr das Spiel also nicht installieren.

Spielstand von PC übertragen

In "Waframe" erstellt ihr euch zunächst eine Charakterklasse. Mit Schwert, Schusswaffen und Fähigkeiten kämpft ihr euch dann durch verschiedene Gebiete. Dabei findet ihr stets neue Waffen und weitere Ausrüstungsgegenstände. Wenn ihr euch Inhalte nicht erst mühsam erspielen wollt, könnt ihr auch auf den Echtgeld-Shop des Spiels zugreifen. Ansonsten habt ihr in dem Gratis-Titel keine Nachteile, wenn ihr auf Investitionen verzichten wollt.

Falls ihr "Warframe" bereits auf dem PC gespielt habt, könnt ihr euren Spielstand offenbar auf euren Nintendo-Switch-Account übertragen. Dabei wird eine Kopie eurer Errungenschaften erstellt, sodass beide Accounts weiterhin getrennt voneinander laufen. Wenn ihr Fortschritte auf der Konsolen-Version erzielt, sind diese nicht auf der PC-Ausführung vorhanden und umgekehrt.

Die Portierung stammt von "Panic Button". Das Unternehmen hat bereits grafisch aufwendige Titel wie "Doom" oder "Wolfenstein 2" erfolgreich auf die Nintendo Switch gebracht. Wenn ihr euch "Warframe" herunterladen wollt, solltet ihr jedoch eine Sache bedenken: Aufgrund von Gewaltdarstellungen ist das Spiel in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben.