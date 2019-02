Warten auf das LG G8 ThinQ: Deutschland bekommt zuerst das LG G8s ThinQ

Wer das Sound-Display des LG G8 ThinQ ausprobieren will, muss in Deutschland Geduld haben. Zuerst erscheint hierzulande das LG G8s ThinQ. Aber selbst da sind die Zeitangaben noch sehr wage.

Das LG G8s ThinQ ist weitgehend mit dem LG G8 identisch und verfügt ebenfalls über die Z-Kamera, inklusive der sichereren Gesichtserkennung, und der AirMotion-Gestensteuerung. Unterschiede gibt es beim Sound: Dem G8s fehlt das "Crystal Sound OLED"-Display, das den Lautsprecher unterstützt. Zudem verzichtet LG auf den QuadDAC. DTS:X, Stereo-Sound und den Kopfhöreranschluss gibt es aber weiterhin.

G8s zuerst, 5G für die V-Serie

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona teilte LG auf Nachfrage mit, dass das LG G8s zuerst in Deutschland erscheinen werde. Das G8 würde später folgen. Für beide Smartphones konnte das Unternehmen allerdings noch keine Zeitangaben machen. Ihr braucht also Geduld. Vielleicht klappt es noch im zweiten Quartal, vielleicht aber auch erst im dritten Quartal. Auf ein späteres Datum wollen wir mal nicht hoffen.

In letzter Zeit musste man in Deutschland allerdings öfter auf Smartphones von LG warten. Sowohl das LG V30 ThinQ als auch das LG V40 ThinQ kamen erst mehr als drei Monate nach der Vorstellung nach Deutschland. Dieser Zeitraum wird beim LG V50 sinnvollerweise noch länger, denn seinen größten Vorteil, 5G, kann man frühestens 2020 in Deutschland nutzen. Bis dahin gibt es vielleicht schon das LG V60 ThinQ.

Preise stehen noch nicht fest

Wie teuer das LG G8s ThinQ und LG G8 ThinQ in Deutschland werden, steht noch nicht fest. Es gibt nur das Versprechen, dass das G8s deutlich günstiger als das G8 werde. Wir sind gespannt.