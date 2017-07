Warum Android für Fotografie nicht taugt – angeblich

Android-Smartphones sollen iPhones beim Thema Fotografie nicht das Wasser reichen können: Zumindest behauptet dies ein Ex-Google-Mitarbeiter. Apple sei der Konkurrenz sogar um Jahre voraus. Seine These begründet er mit der Offenheit des Android-Betriebssystems.

Auf Facebook hat Vic Gundotra, ehemaliger Senior Vizepräsident Social bei Google und Gründer von Google Plus, zwei Bilder veröffentlicht, die er angeblich mit einem iPhone 7 Plus gemacht hat. Im dazugehörigen Text zeigt er sich von der Qualität beeindruckt und lobt den Porträt-Modus. Ihm zufolge sei das "Ende der DSLR (Spiegelreflex-Kamera) für die meisten Leute schon gekommen". In den Kommentaren behauptet ein Nutzer daraufhin, dass die Kamera des Galaxy S8 sogar noch besser als die von aktuellen Apple-Smartphones sei. Gundotra sieht das nicht so und betont, nie wieder ein Android-Smartphone für Fotos benutzen zu wollen.

"Ich würde niemals wieder ein Android-Smartphone kaufen"

Für diese Meinung hat Gundotra offenbar auch eine Begründung: Das Problem sei die Offenheit von Android. Deshalb müsse das Betriebssystem so "neutral" wie möglich programmiert werden. Entwickler wie zum Beispiel Samsung müssten Google zudem erst "überzeugen", bevor sie innovative, auf die Hardware der eigenen Geräte zugeschnittene Kamera-Apps veröffentlichen dürfen. Es könne Jahre dauern, ehe eine Anwendung zugelassen wird.

Apple hingegen soll die Software direkt auf die Hardware anpassen können, was einen großen Vorsprung im Bereich Fotografie gegenüber Android zur Folge haben soll. Das Fazit von Gundotra: "Wenn Ihr Wert auf tolle Fotos legt, besitzt Ihr ein iPhone. Wenn es Euch nicht stört, ein paar Jahre zurückzuliegen, kauft Android." In einem weiteren Kommentar fügt er erneut hinzu "Ich würde niemals wieder ein Android-Smartphone kaufen, wenn ich Wert auf Fotografie legte."

Die Kamera-Experten von DxOMark sehen das etwas anders: Die derzeit beste Smartphone-Kamera soll demnach das HTC U11 besitzen, gefolgt vom Google Pixel und weiteren Android-Geräten (Stand: 31. Juli 2017).