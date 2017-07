Watchbox: RTL startet kostenloses Streaming-Angebot mit Werbung

Kostenlose Alternative zu Amazon Prime Video und Netflix: RTL hat seinen eigenen Streaming-Dienst "Watchbox" gestartet. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Filmen und Serien. Ein Großteil des Angebotes umfasst allerdings eher unbekannte Titel.

Watchbox ist der Nachfolger der Video-Plattform Clipfish, wie die Mediengruppe RTL in einer Pressemitteilung schreibt. Der neue Streaming-Dienst finanziert sich durch Werbung, daher stehen Euch die über 1000 Filme und 3000 Serien-Episoden kostenlos zur Verfügung. Mit der Zeit soll das Angebot an Inhalten immer weiter ausgebaut werden, aktuell sind jedoch nur wenige Highlights zu finden.

Filme mit Knarren

Große Kinofilme aus den letzten Jahren sind bei Watchbox derzeit nicht vertreten. Dafür findet Ihr in der Streaming-Bibliothek Klassiker wie "Alf - der Film" oder die Anime-Serie "Naruto". Auch enthalten sind die ebenfalls bekannten Titel "Donnie Darko" mit Jake Gyllenhaal oder "The Machinist" mit Christian Bale. Ähnlich wie bei anderen Streaming-Diensten könnt Ihr die Filme und Serien, die Euch interessieren, auf eine eigene Liste setzen. So behaltet Ihr stets die Übersicht.

Filme und Serien sind bei Watchbox in Kategorien eingeteilt, alternativ gibt es auch eine Suchfunktion. Zudem bietet Euch die Plattform redaktionell erstellte Listen wie "Schiesswütig: Filme mit Knarren auf dem Cover", "Rabenschwarze Komödien" oder "Wir bilden uns weiter: Highschool und College-Filme". Ihr könnt das Portal über Smart TV, Konsole, Computer, Smartphone und Tablet ansteuern. Für iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV und Xbox One stellt RTL dafür eine App bereit. In Kürze sollen weitere Systeme unterstützt werden: Vermutlich ist damit der Support für die PlayStation 4 gemeint.