"Watchmen"-Serie: Düsterer Trailer zeigt Rorschach-Horde

Nachdem Zack Snyder im Jahr 2009 bereits einen Film basierend auf den "Watchmen"-Comics gemacht hat, folgt im Herbst 2019 eine Serie von HBO. Diese schlägt wohl eine andere Richtung als die ältere Verfilmung ein. Zudem handelt es sich nicht um eine Nacherzählung der Comics, wie der erster Teaser-Trailer deutlich macht.

Die Welt von "Watchmen" ist düster. Superhelden sind keine strahlenden Ritter, sondern zum Teil zwielichtige Gestalten, die ab und zu auch mit rabiaten Methoden vorgehen. So in etwa könnte man das Universum beschreiben, in der auch die kommende Serie spielen wird. Im Trailer sehen wir eine Armee von Leuten, die allesamt eine Rorschach-Maske tragen. Rorschach ist eine zentrale Figur in den Comics und dem Zack-Snyder-Film.

Unsere Empfehlung Huawei P30 Lite

Tick, Tack

Die Armee macht direkt etwas deutlich: HBO – auch der Heimatsender von "Game of Thrones" – will mit der "Watchmen"-Serie nicht die gleiche Geschichte erneut erzählen. Die Folgen stellen wohl vielmehr ein Sequel des Films beziehungsweise der Comics dar. Insgesamt soll die Serie eigene Wege gehen und eine Mischung aus Vertrautem und Unbekanntem bieten. Zudem spielt die Adaption in der modernen Welt.

Achtung, Spoiler: Der "Watchmen"-Film dürfte euch demnach das nötige Vorwissen zur Serie mitgeben: Dr. Manhattan hat Rorschach in dem Streifen etwa getötet und den Planeten anschließend verlassen. So in etwa dürfte die Ausgangssituation der Serie aussehen. Die Rorschach-Armee startet im Trailer eine Art Countdown. Doch wir wissen noch nicht, was am Ende passiert – steht das Ende der Welt bevor? Beginnt eine Jagd auf Helden, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen? Zur Handlung halten sich die Macher der Serie noch immer bedeckt. In den kommenden Monaten wissen wir womöglich schon mehr.