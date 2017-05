Waze: Navigations-App lässt Euch eigene Sprachanweisungen aufnehmen

Die Navigations-App Waze ist vielen vor allem wegen der großen Auswahl bekannter Stimmen ein Begriff, die für die Sprachanweisungen während der Routenführung eingestellt werden können. Nach dem Update auf die neue Version könnt Ihr nun sogar noch eine weitere Stimme für die Anwendung nutzen, mit der Ihr garantiert nicht gerechnet habt.

Wählt Ihr in Waze für Android aktuell den Punkt "Ton und Sprachausgabe" in den Einstellungen aus, findet Ihr hier die Option zum Aufnehmen eigener Sprachanweisungen. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr also selbst die nötigen Formulierungen einsprechen, die Euch dann später über Autobahnen, Land- und Bundesstraßen an Euer Ziel führen.

Fokus auf Community-Features

Waze hat außer einer großen Auswahl an Stimmen für die Sprachausgabe noch einen weiteren Trick auf Lager, welcher der App dabei hilft, gegen die Konkurrenz durch Google Maps, Here WeGo und Co. anzukommen. Ihren Schwerpunkt hat die Anwendung nämlich eigentlich in ihren Community-Features.

Nutzer von Waze teilen beispielsweise in Echtzeit und automatisch miteinander Informationen über die Verkehrslage. Außerdem könnt Ihr aktiv andere Fahrer vor Gefahren und Unfällen warnen. Eine Besonderheit ist zudem die Möglichkeit, Freunde von Facebook hinzuzufügen, ihnen Eure Position mitzuteilen und deren Ankunftszeit zu sehen, wenn Ihr zum gleichen Ziel unterwegs sein solltet. Die Verbindung mit dem sozialen Netzwerk macht es auch möglich, ein Facebook-Event wie einen Kalendereintrag direkt als Ziel für die Navigation auszuwählen.