Wear OS: Kommende Smartwatches sollen deutlich länger laufen

Das kann der neue Chipsatz für Smartwatches mit Wear OS: Qualcomm hat den Snapdragon Wear 3100 präsentiert, der noch im Jahr 2018 in vielen Android-Wearables zu finden sein soll. Das Haupt-Feature ist sicherlich die Akkulaufzeit, die dank des Chips viel länger ausfallen soll.

1,5 bis 2,5 Tage – so lange soll der Akku in einer Smartwatch mit dem neuen Snapdragon Wear 3100 durchhalten, wie Android Authority berichtet. Die Akkulaufzeit bezieht sich dabei auf die "normale" Nutzung eines Wearables mit allen Features von Wear OS. Mit verminderten Funktionen soll die Betriebszeit laut Qualcomm sogar auf bis zu sieben Tage am Stück ausgedehnt werden können. Möglich macht dies der neue Ko-Prozessor namens "QCC1110".

Erste Smartwatches bis Weihnachten

Wer sein Wearable mit Snapdragon Wear 3100 in den sogenannten "Watch Mode" versetzt, soll von der langen Akkulaufzeit profitieren. In diesem Modus kann die Smartwatch allerdings nur grundlegende Aufgaben erfüllen. Dazu gehört etwa das Update des Watch Faces und eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten, die über die Sensoren aufgenommen werden. Apps könnt ihr in dem Modus voraussichtlich nicht benutzen, ebenso wenig wie LTE oder Bluetooth.

Doch auch im normalen Wear-OS-Modus spart der Snapdragon Wear 3100 im Vergleich zum Vorgänger Wear 2100 eine Menge Energie ein: bis zu 49 Prozent bei GPS, 43 Prozent bei der Passworterkennung, 35 Prozent beim Updaten des Watch Faces und 34 Prozent bei der Wiedergabe von MP3. Erste Geräte mit dem Chip sollen noch im Jahr 2018 erscheinen, pünktlich zur Weihnachtszeit. Die ersten Unternehmen, die den Chipsatz in Smartwatches verbauen, sind Fossil, Montblanc und Louis Vuitton.