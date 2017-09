Wegen Apple TV 4K? Nvidia Shield TV wird günstiger

Nvidia hat den Preis seiner Android TV-Box auf das Niveau des Apple TV 4K mit 32 GB angepasst. Das Nvidia Shield TV kostet im neuen Bundle damit noch 199 Euro, auch wenn der Gaming-Controller dieser Fassung laut Pressemitteilung nicht mehr beiliegt.

Preislich ist Nvidia Shield TV nicht mehr weit von Spielkonsolen wie der Xbox One entfernt, mit der beispielsweise auch Filme von Google Play, Amazon Video und Netflix betrachtet werden können. Wer jedoch eine schlanke Streaming-Box wünscht und vielleicht auch Apps aus dem Play Store nutzen möchte, für den könnte Shield TV genau das Richtige sein.

Preissenkung eher symbolhaft

Dass Nvidia direkt vor dem Release des Apple TV 4K den Preis des Nvidia Shield senkt, ist nicht verwunderlich. Der Hersteller macht auf seine Streaming-Box aufmerksam, die sich trotz ihres Alters gut im direkten Vergleich mit der neuen Apple-Box schlägt. Die Suche per Sprachsteuerung läuft per Google Assistant, 4K HDR wird ebenso wie DTS-X und Dolby Atmos Surround Sound unterstützt. Während Apple TV 4K jedoch Dolby Atmos-Sound fehlt, mangelt es Shield TV an der Unterstützung von Dolby Vision.

Ein wirkliches Schnäppchen ist Nvidia Shield mit dem Preis von 199 Euro aber auch deswegen nicht, weil das gerade einmal einer Preissenkung von 30 Euro entspricht. Das Paket mit Gaming-Controller ist weiterhin für 229 Euro erhältlich – und dieses Shield-Gamepad verkauft Nvidia einzeln für knapp 70 Euro.