Apple hat zahlreiche spannende Funktionen für euer iPhone vorgestellt, die ab iOS 15 auf euren Geräten landen. Aber endet für manche Apple Smartphones auch eine Reise voller Software-Updates? Welche iPhones iOS 15 bekommen, verraten wir euch.

Apple hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC die nächsten großen Updates seiner Betriebssysteme vorgestellt, darunter iOS 15. Wie bei allen Software-Präsentationen liegt der Fokus natürlich auf den neuen Features, eine spannende Frage ist allerdings auch immer: Welche iPhones sind mit iOS 15 kompatibel und für welche endet der der Update-Plan?

Diese iPhones erhalten iOS 15 iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 8 (Plus)

iPhone 7 (Plus)

iPhone 6S (Plus)

iPhone SE (1. & 2. Generation)

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 mini

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Apple AirPods 2 Aluminium in Raumfahrt-Qualität (iPhone im neuen Design)

Super Retina XDR OLED Display (13,7 cm, 1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 52,99 € mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Chapeau! Apple beliefert sechs Jahre alte iPhones

Und tatsächlich tauchen am unteren Ende der Liste auch das iPhone 6S, iPhone 6S Plus und das erste iPhone SE auf. Das Trio erhält also doch noch iOS 15. Die Geräte galten zwischenzeitlich als Streichkandidaten. Was allerdings auch nicht verwunderlich wäre, da ihr Release mitunter bereits sechs Jahren her ist und Apple seine Geräte in der Regel etwa vier bis fünf Jahre mit iOS-Updates versorgt. Das Schicksal des iPhone 6 (und älter) hat jene Geräte also noch nicht ereilt. Das normale 6er hat schon kein iOS 14 bekommen. Apple liefert hier nur noch Sicherheitsupdates aus.

Dass Cupertino auch relativ alte Smartphones mit iOS 15 versorgt, ist natürlich überragend. Auf der anderen Seite lohnt es sich vielleicht dennoch, sich Gedanken über ein neues iPhone zu machen. Zumindest, wenn ihr alle neuen Features nutzen wollt. Manche Neuerungen tauchen schließlich nur auf den aktuellen Geräten auf, da die älteren Modelle unter anderem nicht die nötige Hardware an Bord haben. Welche Exklusiv-Funktionen das sind, hat Apple bislang allerdings nicht verraten. Neben iOS 15 hat Apple zum Start der WWDC 2021 auch Neuerungen für iPad, Mac, Apple Watch und Safari vorgestellt.