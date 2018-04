Wenn ihr diese Warnung auf eurem iPhone seht, hat euer Akku schlapp gemacht

Apple hat auf den Drossel-Skandal reagiert und in iPhones ein neues Akku-Management integriert – aber auch eine Meldung, die euch das Fürchten lehrt. Wir erklären euch, wo ihr die Nachricht findet und was sie bedeutet.

Wie ist es um den Akku von eurem iPhone bestellt? Seit iOS 11.3 könnt ihr das auf Apple-Smartphones nachschauen und die Leistung eures Geräts verwalten. Bei einem Blick in das Akku-Management ("Einstellungen | Batterie | Batteriezustand") könnte allerdings eine Information ans Licht kommen, die euch die Laune verderben dürfte. Nämlich dann, wenn unter dem Punkt "Höchstleistungsfähigkeit" die Warnung "Dieses iPhone wurde plötzlich heruntergefahren, weil die Batterie nicht die erforderliche Höchstleistung erbringen konnte. Das Batterieleistungsmanagement wurde angepasst, um das in Zukunft zu vermeiden" erscheint.

Drosseln oder abschalten?

Warum ist die Nachricht so bitter? Sie bedeutet: Der Zahn der Zeit nagt am Akku eures Smartphones, weshalb Apple auf älteren iPhones die Leistungsverwaltung aktiviert hat. Besitzer betroffener Geräte müssen entweder mit einem gedrosselten iPhone vorliebnehmen oder mit einem, das so flott ist wie zuvor, aber häufiger unerwartet einfach ausgeht. Die Drosselung könnt ihr nämlich seit iOS 11.3 auch ausschalten.

Apple warnt aber: "Wenn Sie die Leistungsverwaltung deaktivieren, können Sie sie nicht wieder aktivieren." Sie wird erst automatisch erneut eingeschaltet, nachdem das Gerät unerwartet ausgegangen ist. Immerhin: Bis Ende 2018 könnt ihr euren Akku zu vergünstigten Konditionen austauschen. Ist euer iPhone nicht von der Leistungsbremse betroffen, steht unter "Höchstleistungsfähigkeit" die Nachricht "Derzeit unterstützt deine Batterie normale Höchstleistung".