Wer mit wem: Mobiles Bezahlen in Deutschland in der Übersicht

Smartphones und Wearables werden zu Zahlungsmitteln: 2018 ist das Jahr, in dem mobiles Bezahlen Deutschland erreicht. Bisher sind Google Pay, Fitbit Pay sowie Garmin Pay gestartet, Apple Pay folgt noch vor Jahresende und die Sparkassen haben für ihre Kunden eine eigene Lösung entwickelt. Trotzdem ist mobiles Bezahlen in Deutschland immer noch ein Flickenteppich. Bei welcher Bank ihr ein Konto oder eine Kreditkarte haben müsst, um die verschiedenen Dienste nutzen zu können, erfahrt ihr hier.

In der Regel funktionieren die mobilen Bezahldienste gleich: In einer App hinterlegt man die Daten seiner Kreditkarte – und momentan nur bei einem Anbieter auch die eines Girokontos. Nach Zählung der Sparkassen sind bereits rund 600.000 der ca. 817.000 Bezahlterminals in deutschen Geschäften mit einer NFC-Schnittstelle ausgestattet und damit theoretisch für das drahtlose mobile Bezahlen mit Smartphones oder Wearables bereit.

Fitbit Pay

Fitbit Pay startete Mitte August 2018 in Deutschland mit der BW-Bank der Landesbank Baden-Württemberg und Boon von Wirecard als erste Kooperationspartner. Während die BW-Bank lokal auf den Südwesten Deutschland beschränkt ist, kann man sich mit jedem Girokonto oder jeder Kreditkarte eine virtuelle Prepaid-Kreditkarte bei Boon holen und mit dieser Fitbit Pay nutzen.

Kooperationspartner: Übersicht bei Fitbit

BW-Bank (Visa / Mercedescard)

Boon

Hardware

Garmin Pay

Obwohl es Apple Pay und Google Pay in anderen Ländern schon länger gab, war Garmin Pay im Juni 2018 der erste Dienst für mobiles Bezahlen in Deutschland. Er setzt kein Smartphone voraus, funktioniert stattdessen auf aktuell sieben Wearables von Garmin in denen ein NFC-Chip steckt. Um den Dienst nutzen zu können, benötigt ihr eine virtuelle Prepaid-Kreditkarte von VIMPay oder Boon, die sich wiederum mit jedem Girokonto oder einer anderen Kreditkarte aufladen lassen.

Kooperationspartner: Übersicht bei Garmin

VIMpay

Boon

Hardware

Mit der Smartwatch am Handgelenk kann mit mit Fitbit Pay, Garmin Pay oder Google Pay bezahlen. (© 2018 Fitbit)

Google Pay

Kurz nach Garmin Pay folgte ebenfalls noch im Juni 2018 von Google Pay. Zum Start mit vier Kooperationspartnern und zwei weiteren, die demnächst dazu kommen sollen. Da für Google Pay nur ein Android-Smartphone mit NFC-Chip und mindestens dem vier Jahre alten Android Lollipop notwendig ist, dürfte diese mobile Bezahlmethode potentiell die größte Verbreitung haben.

Kooperationspartner: Übersicht bei Google

Boon

Comdirect (Visa)

Commerzbank (Mastercard / Visa)

N26 (Mastercard)

BW-Bank (demnächst)

Revolut (demnächst)

Hardware

Google Pay funktioniert auf allen Android-Smartphones, die über einen NFC-Chip verfügen und auf denen mindestens Android 5.0 Lollipop als Betriebssystem läuft. Darüber hinaus kann man Google Pay mit Smartwatches nutzen auf den Wear OS läuft und in denen ein NFC-Chip steckt.

Sparkasse: Mobiles Bezahlen

Die deutschen Sparkassen kooperieren weder mit Google noch mit Apple oder einem anderen Anbieter, sondern haben mit der App "Mobiles Bezahlen" ihre eigene Lösung für das Bezahlen mit dem Smartphone entwickelt. Da Apple eine für die Sicherheit nötige Schnittstelle in iOS nicht freigibt, steht "Mobiles Bezahlen" nur für Android zum Download bereit. Die App ist bisher der einzige Dienst für mobiles Bezahlen in Deutschland bei dem man keine Kreditkarte benötigt, sondern direkt ein Girokonto zum Abbuchen hinterlegen kann.

Kooperationspartner: Übersicht bei Sparkasse.de

Zum Start im Juli 2018 waren nach eigenen Angaben bereits 300 Sparkassen beteiligt. Bis Ende 2018 sollen alle 390 Sparkassen aus Deutschland an das System angeschlossen sein.

Hardware

"Mobiles Bezahlen" der Sparkassen funktioniert auf allen Android-Smartphones, die über einen NFC-Chip verfügen und auf denen mindestens Android 5.0 Lollipop als Betriebssystem läuft.

Google Pay, "Mobiles Bezahlen" von den Sparkassen und Apple Pay funktionieren auf dem Smartphone. (© 2018 Shutterstock / Pressmaster)

Apple Pay

Apple Pay ist bereits in vielen Ländern verfügbar, aber noch nicht in Deutschland. Den Dienst kann man ebenfalls nur nutzen, wenn man ein Konto bei einer kooperierenden Bank hat. In Deutschland wird der Bezahldienst noch 2018 starten, kündigte Apple-Chef Tim Cook an. Auch der erste Kooperationspartner steht mit der Deutschen Bank bereits fest.

(Noch) Nicht in Deutschland verfügbar

Mit Samsung, LG und Huawei haben drei Smartphone-Hersteller eigene Bezahldienste. Samsung Pay ist dabei am weitesten fortgeschritten und hat z.B. in der Schweiz bereits Kooperationspartner gefunden, ist in Deutschland aber noch nicht gestartet. Huawei Pay wird in China bereits viel genutzt, hat den Sprung nach Europa aber noch nicht geschafft und LG Pay lässt sich bisher nur in Südkorea nutzen.

Der chinesische Bezahldienst AliPay ist zwar teilweise in Deutschland verfügbar, allerdings nur an Flughäfen und anderen Orten mit vielen Touristen, da ihn nur chinesische Touristen nutzen können.