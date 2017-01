Werbespot zur Nintendo Switch: Die Spielekonsole fürs stille Örtchen

Ein neuer Nintendo-Spot zeigt die möglichen Einsatzgebiete für die Nintendo Switch. Ihr könnt zum Beispiel im Wohnzimmer zocken, in der Uni – und auf dem Klo?!

Bewerben muss Nintendo die kommende Konsole Nintendo Switch eigentlich nicht mehr. Obwohl der Verkaufspreis mit 330 Euro deutlich höher ausfällt, als vorher angenommen, ist sie bei diversen Händlern schon Wochen vor dem Start ausverkauft. Doch um die breite Masse zu erreichen und um die Vorfreude der Fans anzuheizen, schaltet das Unternehmen natürlich trotzdem Werbung. Unter anderem auf der deutschen Facebook-Seite der Switch.

"Wann und wo du willst" – auch auf dem Klo

Beim neusten Spot beweist das Unternehmen durchaus Humor. Der Clip zeigt die möglichen Einsatzgebiete der Switch in Verbindung mit dem Spiel "Mario Kart 8 Deluxe". Gamer tummeln sich entweder vor dem Fernseher im Wohnzimmer oder in der Uni im Hörsaal vor der Konsole. Alles kein Problem, die Switch ist ja portabel. Ein besonderer Vorteil ist das natürlich für Dauer-Zocker. Die müssen nun nicht mehr auf die Pause-Tasten drücken, wenn sie sich mal aufs stille Örtchen zurückziehen. So zeigt der Spot in der ersten Einstellung auch einen Gamer auf der Toilette.

Der humorvolle Ansatz kommt vielleicht genau zur richtigen Zeit. In den Medien stand die Switch zuletzt in der Kritik. So fällt zum Beispiel das Spiele-Line-up zum Start mehr als dünn aus. Außerdem kann sie den ersten großen Titel, "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", auch im Dock am TV nicht in echtem Full-HD ausgeben, sondern lediglich in 900p. Immerhin könnt Ihr das Spiel und auch alle andere Switch-Games zocken wo Ihr wollt. Auch auf dem Klo. Versucht das mal mit einer Playstation 4 Pro.