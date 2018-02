"Westworld": Das verrät der Super-Bowl-Trailer über die zweite Staffel

HBO hat einen der sündhaft teuren Werbeslots beim Super Bowl 2018 genutzt, um einen Trailer zur zweiten "Westworld"-Staffel zu veröffentlichen. In dem Einspieler wird auch enthüllt, ab wann die neuen Folgen laufen.

Ab dem 22. April 2018 feiert die erste von zehn neuen Episoden US-Premiere. Die Info nannte HBO im Rahmen des Super Bowl 2018. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass HBO zum NFL-Finale Werbung schaltete, berichtet das Portal Deadline. In Deutschland wird die Serie vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Ab wann ihr die neuen Folgen hierzulande zu sehen bekommt, steht aber noch nicht fest. Womöglich wird die Veröffentlichung aber zeitnah zum Start in den USA erfolgen.

Die Maschinen erheben sich

In dem Trailer bekommen wir einen Eindruck davon, wie es in der zweiten Staffel weitergehen wird. Wir sehen die idyllische Wild-West-Welt und hören dazu die Stimme von Hauptfigur Dolores Abernathy (gespielt von Evan Rachel Wood). "Diese Welt ist eine Lüge", stellt der Android fest. Danach bricht das Chaos aus: Eine Horde mechanischer Bullen stürmt durch die Entwicklungsabteilung der "Westworld"-Anlage und rennt das bewaffnete Personal einfach um. Offenbar ist die Revolution der Androiden gestartet. Dabei wollen sie sich wohl nicht nur den Menschen widersetzen, sondern alles "niederbrennen" – um sich eine eigene Welt zu schaffen.

In "Westworld" dreht sich alles um einen Wild-West-Vergnügungspark, in dem Menschen mit Androiden alles machen können, worauf sie Lust haben. Allerdings sorgte in der ersten Staffel ein Defekt dafür, dass sich die Maschinen verändern. Zum Ende brach ein Konflikt aus – der sich jetzt zuzuspitzen scheint. Ob Menschen oder Androiden hier siegreich draus hervorgehen, erfahren wir dann in der zweiten Staffel.