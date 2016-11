WhatsApp: Android-Beta erlaubt nun Schutz des Kontos mit zusätzlichem Code

WhatsApp wird demnächst wohl noch etwas sicherer. In der aktuellen Betaversion für Android-Smartphones ist die erwartete Zwei-Faktor-Authentifizierung enthalten. Wie Caschys Blog berichtet, erlaubt sie es Euch, den Zugang zu Eurem Konto und Euren Nachrichten besser zu schützen.

Aktuell ist der Zugang zu einem WhatsApp-Konto und allen damit verbundenen Konversationen nur mit der zugehörigen Telefonnummer geschützt. Nur Ihr könnt Euren Zugang nutzen, weil nur Ihr die SIM-Karte mit dieser Telefonnummer besitzt. Würde aber jemand in den Besitz Eurer SIM-Karte gelangen und mit ihr WhatsApp auf einem anderen Smartphone einrichten, hätte derjenige sofort Zugang zu Eurem WhatsApp-Account. Hier kommt nun aber die neue Zwei-Faktor-Authentifizierung ins Spiel.

SIM-Karte und Zahlencode

Wer die neue WhatsApp-Beta für Android installiert, kann nämlich von nun an unter "Einstellungen | Account | Verifizierung in zwei Schritten" einen erweiterten Schutz aktivieren. Hierbei legt der Nutzer einen Zahlencode fest, der in Zukunft jedes Mal eingegeben werden muss, wenn WhatsApp auf einem Gerät neu eingerichtet wird. Damit Ihr nicht "ausgesperrt" bleibt, wenn Ihr den Code einmal vergessen solltet, könnt Ihr in solch einem Fall eine E-Mail anfordern, in der ein Link zum Zurücksetzen des Codes enthalten ist.

Der erste Schutz für Euren WhatsApp-Account ist also weiterhin Eure SIM-Karte und die dazugehörige Telefonnummer. Mit der "Verifizierung in zwei Schritten" kommt nun ein optionaler Zahlencode hinzu. Natürlich schützt auch diese Vorrichtung Euren Account nur vor einer vollständigen Übernahme, wenn jemand versucht, WhatsApp mit Eurer Rufnummer einzurichten. Wird Euer Smartphone gestohlen und Ihr habt keinen Entsperrcode eingerichtet, schützt auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht, weil beim Start der App kein Passwort oder ähnliches abgefragt wird.