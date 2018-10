WhatsApp: Antworten durch Wischen kommt für Android

Die Wischgeste in WhatsApp zum schnellen Antworten ist unter Android überfällig

WhatsApp wird unter Android bald etwas komfortabler. Künftig könnt ihr auf einzelne Nachrichten schnell mit einer Wischgeste antworten. Zumindest testen die Macher des Messengers diese Funktion gerade. Für iOS ist das Feature hingegen bereits seit längerer Zeit verfügbar.

Schon Mitte September 2018 hat WhatsApp die Wischgeste in die Android-Beta des Messengers eingebaut. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte das Feature laut WABetaInfo jedoch noch nicht. Mittlerweile soll sich das aber geändert haben, wie die Experten in einem Tweet verraten. Nutzer der Testversion können dadurch nun leichter eine Nachricht schreiben, die sich speziell auf eine Mitteilung bezieht.

Für iPhone seit 2017 verfügbar

Wischt ihr in der Beta von WhatsApp nach rechts zitiert ihr eine Nachricht innerhalb einer Konversation. Schickt ihr euren Text nun ab, erscheint oberhalb von diesem die ursprüngliche Mitteilung. Das ist gerade in Gruppenchats praktisch, wenn ihr euch zum Beispiel auf eine Frage von einer bestimmten Person beziehen möchtet oder allen eine bestimmte Rückmeldung noch einmal in das Gedächtnis rufen wollt.

Aktuell müsst ihr zum Zitieren von Texten noch auf die entsprechende Nachricht lange tippen und dann oben in der Leiste das Symbol mit dem Pfeil nach links wählen – was deutlich umständlicher ist. Noch ist nicht bekannt, wann die Geste den Beta-Status verlässt und für alle Android-Nutzer von WhatsApp zur Verfügung steht. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern – immerhin könnt ihr das Feature mit einem iPhone schon seit Juni 2017 nutzen.