WhatsApp: Auch Editieren von Nachrichten wohl bald nachträglich möglich

WhatsApp erlaubt Nutzern in Zukunft offenbar, Nachrichten auch nach dem Versenden noch zu editieren. Das gibt WABetaInfo via Twitter bekannt. Zuvor hat der Betrieber des Kanals bereits entdeckt, dass eine Option zum Zurückrufen von verschickten Beiträgen in Arbeit ist.

"WhatsApp beginnt mit der Arbeit daran, Nachrichten zu editieren (standardmäßig deaktiviert)", heißt es in dem Tweet von WABetaInfo. Daran angehängt: ein Screenshot, auf dem neben dem erst kürzlich entdeckten Button zum Zurückholen einer Nachricht auch ein "Edit"-Button zu sehen ist. Die in der Vergangenheit aufgetauchten Hinweise auf eine neue Business-App von den WhatsApp-Machern sind unterdessen wieder verschwunden.

Nachrichten zurückholen oder bearbeiten

So hatte WABetaInfo über einen "BIZ"-Button berichtet, der auf eine angepasste Version des Messengers für Unternehmen hindeutet. Aufgetaucht war der Hinweis auf der Übersetzungsseite der App, wo der Eintrag inzwischen aber nicht mehr zu sehen ist, wie WABetaInfo mit einem Tränen lachenden Smiley ebenfalls auf Twitter mitteilt. Welche Neuerungen sonst noch in der Zukunft kommen könnten, ist ebenfalls schon bekannt.

So sollen Statusmeldungen in WhatsApp wichtiger werden. Bislang scheint das Feature nämlich kaum Anklang zu finden, da zahlreiche Nutzer noch die voreingestellte Nachricht verwenden. Künftig sollen hier aber auch Bilder als Status dienen und Kommentare erlaubt sein. Wann und ob die genannten Features in dieser Form tatsächlich in die finale App Einzug halten werden, ist bislang nicht bekannt.