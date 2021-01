WhatsApp auf mehreren Geräten nutzen – mit nur einem Account: Was sich viele Fans der Messenger-App seit Langem wünschen, könnte 2021 endlich Wirklichkeit werden. Eine aktuelle Beta-Version der App deutet auf das Feature hin.

Die Unterstützung für mehrere Geräte finde sich in der WhatsApp-Beta 2.21.1.1 für Android, berichtet WABetaInfo. Nutzer könnten demnach die App mit einem Account auf mehreren Geräten verwenden, ohne dass das "Hauptgerät" mit dem Internet verbunden sein muss. Offenbar zieht der Messenger-Dienst also zumindest in Erwägung, dieses Feature mit einem künftigen Update für alle Nutzer zur Verfügung zu stellen.

Aktuell nur WhatsApp Web

Aktuell gibt es lediglich eine Möglichkeit, um WhatsApp auf mehreren Geräten zu verwenden. Dazu müsst ihr euch bei "WhatsApp Web" anmelden. Allerdings ist es hier erforderlich, das Zweitgerät mit dem Smartphone zu verknüpfen; und dieses muss beständig mit dem Internet verbunden sein, damit die Datenübertragung funktioniert.

Sollten sich die Gerüchte um den "Multi Device Support" von WhatsApp bewahrheiten, wird es vermutlich demnächst auch eine Public Beta geben. Dann könnten Teilnehmer des Beta-Programms das Update bereits im Vorfeld testen. Entsprechend würde es dann eine Bestätigung geben, dass das Feature tatsächlich in Arbeit ist und der Release bevorsteht. Dann wären Nutzer nicht mehr auf WhatsApp Web angewiesen, um den Messenger beispielsweise am Notebook verwenden zu können.

Was lange währt

Zuletzt gab es im Mai 2020 das Gerücht, dass WhatsApp an einem entsprechenden Feature arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als müsste das Zweitgerät sich zumindest im gleichen WLAN befinden wie das Haupt-Smartphone. Offenbar hat der Messenger-Dienst diesen Haken aber mittlerweile beseitigt, auch wenn es immer noch kein offizielles Release-Datum für das Update gibt.

Zuletzt gab es im Dezember 2020 allerdings weniger gute Neuigkeiten. Demnach ist es relativ leicht, die App mittels bestimmter Nachrichten zu "killen". Betroffene müssen den Messenger-Dienst anschließend auf ihrem Smartphone komplett neu installieren. Offenbar ist eine große Anzahl an Sonderzeichen für WhatsApp problematisch – auch im Jahr 2021 noch.