WhatsApp: Bald könnt ihr Nachrichten auch viel später noch löschen

Nachrichten können in WhatsApp bald wohl auch mehr als eine Stunde nach dem Versenden gelöscht werden

Bald könnt ihr euch offenbar mit dem Löschen einer WhatsApp-Nachricht deutlich mehr Zeit lassen. Das Limit, bis wann ihr eine gesendete Mitteilung wieder entfernen könnt, soll stark erhöht werden. Zudem nehmen die Entwickler wohl noch Anpassungen an dem Sticker-Feature vor.

Aktuell habt ihr knapp sieben Minuten, um eine versehentlich versendet Nachricht in WhatsApp wieder zu löschen. In der Beta mit der Version 2.18.69 für Android ändert sich das: Laut WABetaInfo bleiben euch künftig 68 Minuten und 16 Sekunden, um den Text wieder zu entfernen. Das dürfte besonders dann ein Vorteil sein, wenn ihr bei einer Antwort den Chat verwechselt, das Ganze aber nicht sofort selbst bemerkt.

Leichte Sticker-Anpassungen

Im Herbst 2017 hat WhatsApp die Funktion "Für alle Löschen" eingeführt. Zuvor konntet ihr Mitteilungen zwar schon entfernen, doch waren diese nur für euch nicht mehr sichtbar – für die anderen Teilnehmer einer Konversation hingegen schon. Auch mit der neuen Funktion gibt es unter Android aber wohl eine Möglichkeit, entfernte Nachrichten doch noch zu lesen.

Zuletzt hat WhatsApp via Update die Sticker erhalten. Dank der Neuerung könnt ihr eure Fotos und Videos beispielsweise mit Emojis verzieren. In der aktuellen Android-Beta sollen die Entwickler noch leichte Verbesserungen daran vornehmen. So werden offenbar noch ein paar Icons angepasst. Noch ist unklar, wann diese Änderung sowie das erweiterte Zeitfenster für die "Löschen"-Funktion für alle Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Womöglich dauert es nicht mehr lange.