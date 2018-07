WhatsApp: Bald könnt ihr nervige Chats direkt stummschalten

Zu viele Kurznachrichten in Chatgruppen? Mit der “Stummschalten”-Funktion will WhatsApp Android-Nutzern künftig offenbar eine neue Möglichkeit geben, sich vor der Nachrichtenflut zu schützen. Mit der WhatsApp Beta-Version 2.18.216 für Android könnt ihr das Feature bereits jetzt ausprobieren. Demnächst gibt es anscheinend noch eine Neuerung: Sticker sollen bald in der Test-Version des Messengers funktionieren.

Sobald ihr mehr als 51 ungelesene Messages in einem Chat bekommt, erscheint in der Android-Benachrichtigungsleiste neben den WhatsApp-Mitteilungen ein zusätzlicher Button, mit dem ihr den Chat stummschalten könnt, berichtet WABetaInfo. Ihr müsst künftig also nicht erst die App selbst öffnen und die Benachrichtigungen für eine Gruppe deaktivieren, falls ihr eure Ruhe haben wollt. Somit dürfte die Neuerung für einen verbesserten Komfort sorgen.

Sticker bald in WhatsApp-Beta nutzbar

Auch an den eher spaßigen Features arbeiteten die Entwickler fleißig. So soll mit einem der künftigen Updates die Stickerfunktion in WhatsApp aktiviert werden. Einem Tweet von WABetaInfo zufolge werdet ihr in der Sticker-Übersicht über einen grünen Punkt am Plus-Button über neue Sticker-Pakete informiert. Mit der Betaversion 2.18.218 sollen das Feature bereits nutzbar sein. Noch ist allerdings nicht bekannt, wann es die Sticker in die stabile Version des Messengers schaffen.

WhatsApp hat zuletzt eine Reihe von Funktionen hinzugefügt, um die Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit des Messenger-Dienstes zu erhöhen: Dazu gehört, dass die Anwendung jetzt Nachrichten markiert, die weitergeleitet worden sind. Das soll Nutzern helfen, Spam einfacher zu identifizieren. Offenbar noch in der Entwicklung befindet sich die “Als gelesen markieren”-Funktion. Mit dieser könnt ihr anscheinend direkt aus der Benachrichtigungsleiste heraus kürzlich erhaltene Nachrichten als “gelesen” abhaken.