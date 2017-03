WhatsApp bald mit Werbung? Facebook denkt über Monetarisierung nach

Bald könnten Anzeigen von Firmen in WhatsApp erscheinen: Vor drei Jahren hat Facebook die beliebte Messenger-App für 19 Milliarden Dollar gekauft – und noch immer gibt es kein richtiges Konzept, um die Popularität des Chat-Programms in bare Münze umzuwandeln. Das soll sich aber nun ändern.

Facebook soll derzeit mit einer Handvoll an ausgewählten Unternehmen testen, wie innerhalb von WhatsApp Werbung angezeigt werden kann, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die angeblich Einsicht in Dokumente zu dem Projekt hat. Dabei sollen Firmen die Möglichkeit erhalten, Nutzer des Messengers direkt anzuschreiben. Den Aufzeichnungen zufolge sei es Facebook aber wie schon im Herbst 2016 sehr wichtig, dass Nutzer keine Spam-Nachrichten erhielten – um dies zu verhindern, würde die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden in dem Testlauf genau beobachtet.

Nachrichten von Kühen

Für den Test mit Werbung habe WhatsApp einen Deal mit "Y Combinator" abgeschlossen, einem Unternehmen, das Start-ups mit Ratschlägen versorgt. Das Start-up Cowlar Inc. soll beispielsweise an dem Probelauf teilnehmen, das Milchkühe mit einem smarten Halsband ausstattet. Über WhatsApp könnte ein solches Halsband automatisch den Bauern benachrichtigen, wenn beispielsweise ein Wert wie Herzschlag von der Norm abweicht.

Ein solcher Anwendungsfall bedeutet für den normalen WhatsApp-Nutzer keine Werbung – aber er zeigt, dass Facebook verschiedene Möglichkeiten in Betracht zieht, um aus dem Messenger Profit zu schlagen. Es wird sich zeigen, ob vielleicht doch in naher Zukunft einmal Anzeigen innerhalb der App geschaltet werden.