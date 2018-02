WhatsApp: Bald wisst ihr, welche Daten der Messenger von euch hat

WhatsApp hat eine neue Beta zur Android-Version des beliebten Messengers veröffentlicht. Zukünftig wird euch die App wohl mehr Kontrolle über eure Daten bieten, berichtet die Webseite WABetaInfo. Den Ausschlag dafür gegeben hat offenbar ein EU-Gesetz.

Ein neues Feature soll es euch ermöglichen, die WhatsApp vorliegenden Daten über euch herunterzuladen. Dafür werde es einen neuen Menüpunkt in den Account-Einstellungen des Messengers geben, der in der englischen Version offenbar "Download my data" ("meine Daten herunterladen") heißt. Tippt ihr darauf, soll sich eine weitere Sektion öffnen, in der ihr einen Bericht über eure Daten bei WhatsApp herunterladen könnt.

Bis zu 20 Tage Wartezeit

Die Screenshots auf WABetaInfo lassen allerdings vermuten, dass der Download nicht direkt erfolgt, sondern über das Menü erst einmal beantragt wird. Unter dem Button "Request Report" ("Bericht beantragen") steht: "Wir senden Ihnen eine Mitteilung, wenn die Daten bereitstehen. Das kann bis zu 20 Tage dauern. Der Bericht wird nach 30 Tagen vom Server gelöscht." Dennoch ist es erfreulich, dass ihr einsehen könnt, welche Daten über euch WhatsApp verwendet.

Die Aktivierung des neuen Features soll serverseitig erfolgen – und zwar spätestens am 25. Mai 2018. Denn ab diesem Tag muss die von der EU beschlossene Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt werden. Das gilt übrigens auch für Facebook und das ebenfalls zu Mark Zuckerbegs Unternehmen gehörende Instagram.

WABetaInfo hat die Datenabfrage zwar in der Android-Beta entdeckt, das EU-Gesetz garantiert aber im Grunde, dass auch die iPhone-App eine entsprechende Funktion erhalten wird. Erst vor Kurzem hat WhatsApp zudem ebenfalls ein Feature für iOS nachgereicht, das zunächst nur Android-Nutzern zur Verfügung stand.