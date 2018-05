WhatsApp bekommt Gruppenanrufe und Sticker

Die Möglichkeit, WhatsApp-Kontakte direkt über die App anzurufen, ist bei vielen Nutzern sehr beliebt. Die können bald mit einem Anruf mehr Leute gleichzeitig erreichen: Facebook kündigte auf der f8 Gruppenanrufe für den Messenger an.

Längst geht es auf der jährlichen Entwicklerkonferenz von Facebook, der f8, nicht mehr ausschließlich ums soziale Netzwerk. Auch für andere Dienste des Unternehmens kündigt Facebook bei der Gelegenheit Neuheiten an. Instagram bekommt zum Beispiel eine neugestaltete Entdecken-Seite, außerdem dürfen Drittanbieter nun Augmented-Reality-Filter für den Story-Modus einreichen. Auch WhatsApp wird mit ein paar Neuerungen bedacht, die schon seit ein paar Monaten immer mal wieder Thema von Gerüchten sind.

Sprach- und Video-Gruppenanrufe kommen

Wie Mubarik Imam, Director bei WhatsApp, auf der Bühne erzählte, sind Sprach- und Videoanrufe per WhatsApp extrem beliebt. Nutzer telefonieren insgesamt rund zwei Milliarden Minuten am Tag über den Messenger. Grund genug für die Facebook-Tochter, die Möglichkeiten für euch auszubauen: Ihr könnt bald Gruppenanrufe über WhatsApp starten. Viel zur Funktionsweise erklärte Imam allerdings nicht. Über ein Vorschaubild war ersichtlich, dass ihr wohl vier Kontakte gleichzeitig zu einem Videoanrufe zusammenschalten könnt.

Die zweite Neuerung betrifft die Sticker. Wie der Facebook Messenger wird auch WhatsApp bald Sticker anbieten, mit denen ihr eure Chats optisch aufpeppen könnt. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu den normalen Emojis sind Sticker deutlich größer. Außerdem unterscheiden sie sich im Aussehen von den bereits verfügbaren Emojis. Zur Auswahl steht unter anderem ein grüner Drache. Seid ihr mit den von WhatsApp zur Verfügung gestellten Stickern nicht zufrieden, habt ihr Glück: Drittentwickler können eigene Sticker entwerfen und einreichen.

Allerdings ist auch Geduld gefragt: Beide Änderungen will WhatsApp laut Imam "in den nächsten Monaten" in die App integrieren.