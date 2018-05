WhatsApp bekommt neue Funktionen für Gruppen

In WhatsApp gibt es ein halbes Dutzend Neuerungen: In einem heute serverseitig ausgerollten Update konzentriert sich alles auf den Gruppenchat. Ab sofort fügt ihr einer Gruppe Beschreibungen hinzu und nutzt neue Admin-Berechtigungen. Einige Features tauchten bereits in Beta-Versionen auf und wurden jetzt final für Android und iOS veröffentlicht.

Neu sind Gruppenbeschreibungen, in denen ihr kurze Zusammenfassungen formuliert. Der Text, in dem ihr zum Beispiel den Hintergrund der Gruppe, Regeln oder Themen erläutert, kann von allen Mitgliedern eingesehen werden. Wird ein neuer Teilnehmer eingeladen, wird ihm die Beschreibung oben im Chat angezeigt. Um diese Funktion zu nutzen, öffnet ihr das Chat-Fenster, tippt oben auf den Gruppennamen und wählt "Gruppenbeschreibung hinzufügen" aus.

Neue Berechtigungen für Admins

Jeder Teilnehmer kann die Gruppenbeschreibung ändern. Dieselben Freiheiten gibt es bereits bei dem Gruppennamen und -bild. Möchte ein Administrator die Berechtigungen einschränken, kann er dies nun ebenfalls tun. In den Gruppeneinstellungen lässt sich bestimmen, ob nur ein Admin oder alle Teilnehmer die Gruppeninfos bearbeiten dürfen. Als Admin könnt ihr zusätzlich anderen Teilnehmern den Admin-Status entziehen, Gruppengründer aber nicht mehr entfernen. Die Entwickler integrieren auch einen Mechanismus in die App, der verhindert, dass ihr wiederholt in eine Gruppe hinzugefügt werdet, obwohl ihr diese kürzlich erst verlassen habt.

Ein weiteres Feature beschreibt WhatsApp mit "Verpasstes aufholen". Solltet ihr einmal länger nicht aktiv gewesen sein, bietet euch rechts unten im Chat-Fenster ein @-Button die Möglichkeit, schnell einen Überblick über Nachrichten zu bekommen, in denen ihr erwähnt oder auf eine eurer Mitteilungen direkt reagiert wurde. Neu ist außerdem die Teilnehmersuche, die ihr in der Gruppeninfo-Seite bei der Auflistung der Mitglieder findet. Tippt ihr auf die kleine Lupe, sucht ihr gezielt nach bestimmten Kontakten.