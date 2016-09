WhatsApp: Beta führt Einladungs-Links für Gruppen-Chats ein

In der aktuellen WhatsApp-Beta wird momentan ein neues Feature getestet, das Euch das Verschicken von Einladungs-Links für Gruppen-Chats ermöglicht. Damit sollt Ihr künftig eine Alternative zur manuellen Einladung einzelner Personen haben, wie Android Police berichtet.

Die Beta für Android-Geräte mit der Versionsnummer 2.16.281 lässt Euch Einladungen für öffentliche Gruppen verschicken. Besonders größere Gruppen wie beispielsweise Sportvereine profitieren von diesem Feature: WhatsApp-Nutzer mussten bisher einzeln eingeladen werden, indem ein Admin die jeweilige Telefonnummer eingibt oder eine Person aus seinem Telefonbuch auswählt und per Hand zum Chat hinzufügt.

Einladung per QR-Code

Das Feature lässt sich nutzen, wenn Ihr als Admin einer Gruppe auf den Gruppennamen tippt und zu den Teilnehmern herunterscrollt. Über "Teilnehmer hinzufügen" findet sich in der Beta die Option "Über Link zur Gruppe einladen". Bei einem einfachen Link soll es allerdings nicht bleiben: In der Beta ist es auch möglich, einen QR-Code mit der Einladung zu generieren. Dieser Code könnte zum Beispiel an einem Schwarzen Brett ausgehangen oder per E-Mail an mehrere Personen verschickt werden. Damit würde sich der Aufwand erheblich verringern, wenn Ihr eine WhatsApp-Gruppe für viele Personen erstellen wollt.

Getestet wird in der WhatsApp-Beta für Android auch ein neues Feature zum Weiterleiten von Medien, das für iOS-Nutzer bereits verfügbar ist. Neben einem Bild, GIF oder Video soll ein geschwungener Pfeil auftauchen, mit dem Ihr Inhalte schnell und einfach an andere Personen weiterleiten könnt. WhatsApp selbst stand in den vergangenen Wochen wiederum für das Weiterleiten Eurer persönlichen Daten an Facebook in der Kritik. Dieser Datenaustausch wurde dem Unternehmen nun für Deutschland untersagt.