WhatsApp-Beta für Android mit einigen kosmetischen Änderungen

Leichter Dateien an eine Chat-Nachricht anhängen und Anrufe tätigen: Für WhatsApp steht offenbar wieder einmal ein neues Update ins Haus. Hinweise auf die Features, die mit der neuen Version Einzug in den Messenger halten könnten, liefert eine aktuelle Beta für die Android-App.

Es sind nur kleine Änderungen, auf die die Beta-Version 2.17.93 von WhatsApp hinweist: Künftig soll es zum Beispiel deutlich einfacher werden, an eine Mitteilung einen Anhang anzufügen, berichtet Android Police. Das Icon mit der Büroklammer befindet sich in der aktuellen Beta-Version nicht mehr am oberen Ende des Displays neben dem Namen, sondern im Eingabefeld für den Text, direkt neben dem Kamera-Symbol. Auf diese Weise wird es leichter, Dinge wie Fotos, Kontakte oder Euren Standort mit anderen zu teilen. Daneben befindet sich nach wie vor das Mikrofon-Icon für Sprachaufnahmen, wodurch alle möglichen Erweiterungen für eine Nachricht dann an einer Stelle wären.

In diesem Artikel O2 Free S

Telefonat oder Videoanruf

Den freien Platz am oberen Ende des Displays nimmt in der aktuellen Beta der Messenger-App ein Filmkamera-Symbol ein, mit dem Ihr Videoanrufe starten könnt. Daneben befindet sich der Telefonhörer, der künftig ausschließlich für ein einfaches Telefonat genutzt werden könnte. Derzeit müsst Ihr in WhatsApp erst auf den Hörer tippen, um anschließend auszuwählen, ob Ihr ein Telefonat oder einen Videoanruf tätigen wollt.

Wenn Ihr am Beta-Programm von WhatsApp teilnehmt und ein Android-Gerät nutzt, erhaltet Ihr die aktuelle Beta-Version automatisch über den Google Play Store. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die neuen Features tatsächlich Einzug in die Messenger-App halten werden. Auch ein Datum für das mögliche Update gibt es noch nicht.