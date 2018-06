WhatsApp: Betrüger locken zur WM mit Adidas-Gewinnspiel

Nicht nur die deutsche Fußballmannschaft kann zur WM offenbar gewinnen. Viele Unternehmen nehmen das Sportevent als Anlass, um ein Gewinnspiel zu starten – die entsprechende Aktion von Adidas, die sich über WhatsApp verbreitet, ist allerdings nicht echt. Ihr solltet hier in keinem Fall dem Link folgen und eure Daten eingeben.

Womöglich habt ihr von einem eurer Freunde bereits eine Nachricht über WhatsApp erhalten: Adidas soll Tickets für eines der WM-Spiele, Trikots und Schuhe verlosen. Das klingt gut, ist es aber nicht: Hinter dem mitgeschickten Link verbirgt sich eine Webseite, die nichts mit dem Unternehmen Adidas zu tun hat und anscheinend von Betrügern stammt. Wie Mimikama berichtet, geht es hier ausschließlich darum, Nutzerdaten zu sammeln.

Es gibt keine falschen Antworten

Die Betrüger haben sich wohl etwas Mühe gegeben: Um an dem falschen Gewinnspiel teilzunehmen, müssen zunächst ein paar sehr leichte Fragen beantwortet werden. Offenbar ist es aber egal, welche Antwort ausgewählt wird. Am Ende heißt es immer, dass der jeweilige Nutzer etwas gewonnen hat.

Und spätestens dann sollte euch auffallen, dass die Webseite zu Betrügern gehört: Um den Gewinn zu bekommen, sollt ihr 10 Freunde per WhatsApp über das Gewinnspiel informieren. Anschließend müsst ihr viele persönliche Daten über euch eingeben. Dreist: Über die Einblendung "Zusatz-Gewinn" versuchen euch die Betreiber der Webseite dann auch noch zu anderen dubiosen Web-Auftritten weiterzuleiten.

Ihr habt also letztendlich wertvolle Informationen herausgegeben und bei der Verbreitung der Fake-Webseite geholfen, den versprochenen Preis werdet ihr nicht erhalten. Ein Gewinn ist das nur für die Betreiber der Seite. Passt also auf, welche Links ihr im Internet anklickt und gebt eure Daten nicht leichtfertig heraus. Zudem solltet ihr auf die Adresse einer Webseite achten: So könnt ihr oft sofort feststellen, ob ein Gewinnspiel echt ist – oder ob es das eben nicht ist, wie dieser Fall zeigt. Werbeanrufe, Spam-Mails und unerwünschte Briefe: Mit euren Daten können die Betrüger viel anstellen. Passt also auf persönliche Informationen auf.