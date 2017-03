WhatsApp bringt den alten Status zurück

WhatsApp beugt sich dem Willen der Nutzer: Der Aufschrei war groß, als der Messenger-Dienst vor Kurzem einen neuen Status einführte. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Facebook-Tochter die klassische Statusanzeige schon bald über ein Update zurückbringen wird.

WhatsApp hat bereits eine Public Beta für seine App veröffentlicht, in der Ihr wie gewohnt Euren Status mit ein paar Worten beschreiben könnt, berichtet Caschys Blog. Die Änderungen könnt Ihr in den "Einstellungen" des Messengers vornehmen, wenn Ihr Euer Profil auswählt. Um die Beta-Version der Anwendung ausprobieren zu können, müsst Ihr Euch lediglich über den Google Play Store als Tester anmelden – aktuell ist das Programm offenbar nur für Android-Nutzer vorgesehen. Falls Ihr neue Beta-Versionen ausprobieren möchtet, solltet Ihr Euch bewusst sein, dass sie Bugs enthalten können.

Noch kein Datum für den Rollout

Ende Februar 2017 wurde der sogenannte "WhatsApp Status" eingeführt, für den Ihr beispielsweise Bilder und Videos aufnehmen könnt. Die Einträge werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht, ähnlich wie die Stories bei Instagram. Dass diese Neuerung bei den Nutzern nicht gut ankommt, zeigte sich bereits nach wenigen Tagen – zum Beispiel durch Bewertungen im Google Play Store und auch über Kommentare bei CURVED.

Schnell wurde klar, dass der alte Status in irgendeiner Form wieder Einzug bei WhatsApp halten würde. In einer frühen Beta deutete sich beispielsweise an, dass die Anzeige via Tagline zurückkehren könnte. Wann die Herausgeber des beliebten Messenger-Dienstes ein entsprechendes Update für alle Nutzer veröffentlichen könnten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.