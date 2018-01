WhatsApp Business ist da: Ab sofort könnt ihr mit Unternehmen chatten

Im August 2017 kündigten die Entwickler von WhatsApp eine Version für Firmen an. Seit Kurzem steht WhatsApp Business in den USA zur Verfügung – jetzt ist die Standalone-App auch in Deutschland startklar. Zunächst allerdings nur für Android, wie Caschys Blog berichtet.

WhatsApp Business soll es in erster Linie kleinen Unternehmen ermöglichen, kostenlos über den Messenger mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Beispiele hierfür sind etwa die Vereinbarung eines Friseurtermins über den Service oder die Bestellung einer Pizza bei einem Lieferdienst. Kunden verwenden hierfür einfach die reguläre App. Neben euren Kontakten werden euch in WhatsApp also künftig auch Unternehmen begegnen.

Beide Apps auf einem Gerät

Firmen können euch über den Messenger künftig auch mit Newslettern versorgen. Wenn ihr darauf lieber verzichten wollt, könnt ihr das aber wohl auch abstellen. Unternehmer, die bereits die normale App auf ihrem Smartphone installiert haben, könnten WhatsApp Business zusätzlich nutzen. Es ist weder ein separates Smartphone noch eine zusätzliche Telefonnummer notwendig. Außerdem können Firmeninhaber ein Profil ihres Unternehmens in der Business-Version hinterlegen, das für Kundensichtbar ist.

Privatnutzer sollen klar erkennen können, ob es sich bei dem Gesprächspartner um Unternehmen handelt. Mit der Zeit sollen diese eine "Badge" erhalten, die sie als Business-Anwender kennzeichnet – ähnlich wie die blauen Haken, mit denen Twitter bestimmte verifizierte Accounts von Firmen oder öffentlichen Personen ausstattet. WhatsApp Business sollte ab sofort bei Google Play zum Download bereitstehen. Wann es für iOS erscheint, ist noch unklar.