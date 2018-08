WhatsApp für Android: Backups verbrauchen keinen Online-Speicher mehr

Wer auf Nummer sicher gehen will, speichert seine WhatsApp-Daten online. Bei Android-Nutzern ging das bis jetzt zu Lasten von Speicherplatz in Google Drive. Damit soll nun Schluss sein.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen es sich lohnt, ein Backup, also eine Sicherung eurer Daten, von WhatsApp anzulegen. Sei es, weil ihr das Smartphone wechselt und möglichst bequem umziehen wollt, oder weil es euch wichtig ist, das bestimmte Chat-Verläufe nicht verloren gehen, wenn das Handy den Geist aufgibt oder gestohlen wird. WhatsApp selbst bietet für das Vorgehen eine komfortable Lösung an: Ihr könnt Sicherungen ganz einfach täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch online speichern.

Android-Nutzer haben bei WhatsApp einen Vorteil

Bei WhatsApp für Android passiert das in Googles Online-Speicher Google Drive. Der ist in der kostenlosen Version mit 15 Gigabyte (GB) zwar ziemlich großzügig ausgestattet, wer die Online-Lösung aber intensiv nutzt, in dem er zum Beispiel hochauflösende Bilder und Videos hochlädt, der kommt recht schnell an die Grenzen. Und je mehr ihr per WhatsApp chattet und Fotos und Videos hin und her schickt, desto größer wird auch euer Backup. Früher hieß das: Im schlimmsten Fall konntet ihr eure Daten in dem Fall also nicht sichern.

Dank einer Kooperation zwischen Google und WhatsApp müsst ihr euch ab sofort aber keine Sorgen mehr darum machen. Wie Caschys Blog berichtet, wird das Backup ab sofort nicht mehr eurem Speicher zugerechnet. Google informiert Nutzer aktuell über die Zusammenarbeit. In der Mitteilung heißt es aber auch, dass Google alle "aus WhatsApp gesicherten Inhalte, die seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurden, automatisch aus dem Speicher entfernt." Das bezieht sich aber nicht auf alte Chats. Stattdessen werden bloß Backups entfernt, die seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurden.

Um ein Backup zu erstellen, öffnet ihr in WhatsApp die Einstellungen, tippt auf Chats und dann auf Chat-Backup und wählt dort aus, in welchem Abständen eure Daten gesichert werden sollen und ob das über WLAN oder auch über die Mobilfunkverbindung passieren soll.