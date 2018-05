WhatsApp für Android mit Weiterleiten-Bug – Änderung für Videos unter iOS

In die Android-Version von WhatsApp hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der verhindert, dass bestimmte Nachrichten an andere Kontakte weitergeleitet werden können. Außerdem haben die Macher offenbar eine Änderung am neuen YouTube-Feature innerhalb der iOS-Version des Messengers vorgenommen.

Wer unter Android eine WhatsApp-Nachricht weiterleiten möchte, der tippt diese zunächst an und hält den Finger darauf, bis am oberen Bildschirmrand eine Leiste mit zusätzlichen Optionen erscheint. In der Version 2.18.136 des Messengers ist diese Funktion allerdings defekt: Enthält die Nachricht eine Telefonnummer oder einen Link, taucht besagte Leiste nicht auf, wie der WhatsApp-Experte WABetaInfo via Twitter berichtet.

Nächste WhatsApp-Version löst das Problem

Da sich nicht nur die Option zum Weiterleiten der Nachricht in diesem Zusatzmenü verbirgt, können betroffene Nachrichten auch nicht gelöscht, für Antworten markiert oder mit Lesezeichen-Sternen versehen werden. Ein Tweet des Nutzers "Jesus Ferrer | YT" demonstriert den Bug anhand einer Nachricht mit einem Link. Lange müssen wir glücklicherweise nicht mit dem Fehler leben: WABetaInfo zufolge soll das Problem mit der WhatsApp-Version 2.18.138 bereits behoben werden.

Seit April 2018 dürfen Nutzer der iOS-Ausgabe von WhatsApp YouTube-Videos direkt innerhalb von Chats öffnen. Ein Aufruf der YouTube-App ist also nicht nötig. Wie wir ebenfalls von WABetaInfo erfahren, haben die Macher des Messengers dieses Feature nun aber offenbar für Nutzer älterer iOS-Versionen deaktiviert. Videos können daher von nun an ausschließlich dann direkt in WhatsApp-Chats abgespielt werden, wenn iOS 11 oder eine noch neuere Ausgabe von Apples Betriebssystem verwendet wird.