WhatsApp für Android soll Foto-Funktionen vereinfachen

In der WhatsApp-Beta-Version 2.17.234 für Android ist ein neues Foto-Feature aktiv, von dem iOS-Nutzer schon länger profitieren: Mit der Funktion könnt Ihr Bilder in Ordner zusammenfassen, statt jedes Foto einzeln in einem Chat zu posten.

WABetainfo kündigt das neue Feature über seinen Twitter-Account an. Verschickt Ihr in der aktuellen Android-Beta von WhatsApp über den Chat mehr als vier Bilder, werden sie für den Empfänger in einem übersichtlichen Ordner zusammengefasst – die Kachel-Optik erinnert dabei an die Bilderordner in der Facebook-Timeline. In der iOS-App gibt es das Feature seit Anfang Juni 2017; in der Android-Beta war sie ebenfalls schon vorhanden, wurde jedoch erst jetzt aktiviert.

Neue Galerie-Ansicht in Chats

In der Beta fällt auch das Anschauen der Bilder komfortabler aus: Sobald Ihr auf den Bilderordner im WhatsApp-Chat tippt, öffnet sich eine neue Galerie-Ansicht, die von den restlichen Inhalten im Chat getrennt ist. In der Galerie könnt Ihr hoch- und runterscrollen und auf das Bild tippen, das Ihr Euch genauer anschauen möchtet.

Die Aktivierung der Bilderordner in der Beta des Messengers deutet darauf hin, dass es wohl nicht mehr allzu lange dauern wird, bis das praktische Feature seinen Weg in die reguläre App findet. Möchtet Ihr Betatester der Android-Version von WhatsApp werden, müsst Ihr Euch lediglich auf der dafür eingerichteten Seite registrieren und die Beta-Versionen anschließend wie gewohnt über den Google Play Store herunterladen.